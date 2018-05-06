رئيس الوزراء يستعرض مع وزيري البترول والصحة مشروعات تنموية

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل» المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.



وخلال اللقاء الذي عقده مع وزير البترول والثروة المعدنية، وجه رئيس الوزراء الى أهمية استمرار العمل في مختلف المشروعات الجاري إقامتها حاليًا في مجال الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، والانتهاء من تنفيذها وفقًا للجداول المتفق عليها بما يضمن توفير الطاقة اللازمة سواء لتلبية احتياجات المواطنين في المنازل أو لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.



كما استعرض اللقاء عددا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية من بينها الموقف الحالي بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن جهود تطوير معمل المصرية للتكرير، ويعد أحد المشروعات الضخمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري تمهيدًا لدخوله حيز الإنتاج، حيث يقدر إنتاج المعمل بنحو 2.4 مليون طن سولار باستثمارات تقترب من 4 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص.



كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المطروحة من بينها الآبار الجديدة التي سيتم حفرها، بجانب المشروعات الخاصة بتطوير معمل تكرير أسيوط، والذي يعد من المعامل المهمة التي تخدم منطقة الصعيد، حيث يضمن تطويره تأمين احتياجات محافظات الصعيد.



من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان عددا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الحالي لجهود تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد ومدن القناة، فضلًا عن خطة وزارة الصحة فيما يتعلق باستكمال عدد من المشروعات خلال العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من تجهيز بعض المستشفيات تمهيدًا لافتتاحها في المواعيد المتفق عليها.