مصر تتسلم من الكويت مفتاح تنظيم «القاهرة عاصمة الشباب العربي»

تسلم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، مفتاح تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من عاصمة الشباب العربي ؛ وذلك في ختام دورة الكويت.



وقال عبد العزيز، في كلمة خلال الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم الأحد بالمسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من الوزراء، إنه حرص على المشاركة في حفل ختام فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي)، والذي أقيم تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى أن تلك الرعاية مثلت دفعة قوية لإنجاح تلك الفعاليات.



وهنأ عبدالعزيز القائمين على تنظيم فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي)، مشيدا بتنوع الأنشطة التي شهدها، والتي جاءت مفيدة للشباب، لما تضمنته من ورش عمل وندوات ومؤتمرات ساهمت في نشر ثقافة السلام، وقبول الرأي الآخر، والعمل الجماعي، مما ينعكس إيجابيا على حماية الشباب العربي من الأفكار السلبية التي قد تكون سببا في هدم الأمم.



وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة المصرية ستضع كل إمكانياتها من أجل نجاح (القاهرة عاصمة الشباب العربي)، والتي ستقام خلال الفترة من 2018 إلى 2019، داعيا الجميع لحضور الاحتفال بتلك الفعالية بمسرح المنارة بمصر الأحد 13 مايو.