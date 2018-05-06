ألمانيا: قلقون من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، عن قلقه ازاء وجود تغيير جوهري في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وسط وجود توترات بين أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قضايا الدفاع والتجارة والاتفاق النووي الإيراني.



ونقلت شبكة (فرنسا 24) عن شتاينماير أنه قلق بخصوص تطور العلاقات عبر المحيط الأطلسي، وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تنظر إلينا كجزء من مجتمع دولي نعمل فيه سويًا لكنها ترى العالم كحلبة يجب على كل طرف أن يجد بشكل أو بآخر طريقه الخاص بداخلها".



وتابع الرئيس الألماني أن كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصرفا بشكل جيد خلال زيارتهما لواشنطن عندما أشارا إلى المصالح الأوروبية المشتركة فيما يتعلق بالتجارة والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.