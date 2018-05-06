الاستخبارات العراقية تعثر على مخبأ أسلحة لـ«داعش» بالموصل

عثرت قوة أمنية عراقية على أسلحة وأعتدة مختلفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال الموصل.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن"قوات الفرقة 20 التابعة للاستخبارات العسكرية العراقية وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى مخبأ للأعتدة من مخلفات داعش الإرهابي وضبط بداخله 15 قذيفة هاون عيار ١٢٠ ملم و8 وأخرى عيار ٨٢ ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع، وصاروخ 107 ملم (كاتيوشا) في منطقة بادوش شمال مدينة الموصل".