لأول مرة.. أنغام تغنّي لنجاة في دار الأوبرا

أعلنت المطربة أنغام تقديمها أغنية جديدة للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة لحّنها الموسيقار طلال، ولم تغنّها طوال مشوارها الفني، وذلك خلال حفلها المقرر إقامته الأربعاء المقبل، بمشاركة فنان العرب محمد عبده ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات.



وقالت أنغام: شرف كبير لي الغناء مع فنان العرب محمد عبده، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.



ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل ديو غنائيا خليجيا جديدا مع محمد عبده، إضافة إلى باقة من أروع أغنياتها القديمة، و3 أغنيات من ألبومها الخليجي الأخير.