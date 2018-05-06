إصابة طفلين في حادثي إطلاق نار شمال غرب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إصابة طفلين في حادثي إطلاق نار، في منطقة "هارو" شمال غرب العاصمة لندن.



وقالت متحدثة باسم شرطة لندن، حسبما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الشرطة تحقق في إطلاق النار "غير القاتل" الذي حدث خلال مدة وجيزة في "هارو" مساء اليوم الأحد.



وأضافت المتحدثة، أن الشرطة تم استدعاؤها في البداية الساعة 1:17 ظهرا (بتوقيت لندن) ببلاغ عن إصابة شخص في إطلاق نار، وعندما وصلت موقع الحادث عثرت على طفل عمره 15 عاما يعاني من إصابة بطلق ناري وتم علاجه من قِبل خدمات الإسعاف في لندن قبل اصطحابه إلى مستشفى لندن المركزي.



وأشارت إلى أنه في حوالي الساعة 1:19 ظهرا (بتوقيت لندن) أبلغت خدمات الإسعاف الشرطة عن إصابة طفل آخر عمره 12 عاما بطلق ناري في موقع آخر قريب من مكان الحادث الأول.



وذكرت المتحدثة، أن الطفل الثاني تم علاجه في موقع الحادث قبل اصطحابه للمستشفى وما زال هناك في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعثر على أي سلاح ناري في الموقعين كما لم تعتقل أي مشتبه به بعد.