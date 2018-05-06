القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

عالم
الأحد 06/مايو/2018 - 08:23 م

إصابة طفلين في حادثي إطلاق نار شمال غرب لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أ ش أ
dostor.org/2159205

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إصابة طفلين في حادثي إطلاق نار، في منطقة "هارو" شمال غرب العاصمة لندن.

وقالت متحدثة باسم شرطة لندن، حسبما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الشرطة تحقق في إطلاق النار "غير القاتل" الذي حدث خلال مدة وجيزة في "هارو" مساء اليوم الأحد.

وأضافت المتحدثة، أن الشرطة تم استدعاؤها في البداية الساعة 1:17 ظهرا (بتوقيت لندن) ببلاغ عن إصابة شخص في إطلاق نار، وعندما وصلت موقع الحادث عثرت على طفل عمره 15 عاما يعاني من إصابة بطلق ناري وتم علاجه من قِبل خدمات الإسعاف في لندن قبل اصطحابه إلى مستشفى لندن المركزي.

وأشارت إلى أنه في حوالي الساعة 1:19 ظهرا (بتوقيت لندن) أبلغت خدمات الإسعاف الشرطة عن إصابة طفل آخر عمره 12 عاما بطلق ناري في موقع آخر قريب من مكان الحادث الأول.

وذكرت المتحدثة، أن الطفل الثاني تم علاجه في موقع الحادث قبل اصطحابه للمستشفى وما زال هناك في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعثر على أي سلاح ناري في الموقعين كما لم تعتقل أي مشتبه به بعد.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 3 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 3 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 4 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 4 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

الجيش السوري يتقدم على «داعش».. وخسائر فادحة للطرفين

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

ياسر جلال ونور.. 3 قصص حب على شاشة رمضان (صور)

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

ألبومات الصور

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

منصور حسن يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لكلية الطب

رئيس جامعة بنى سويف يعلن استعداد الجامعة لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

التعليم : إنطلاق مسابقة "أجمل حديقة مدرسية "

الأمصار

45 قتيلا في هجوم مسلحين على قرية شمال نيجيريا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون أتجاه "نجران"

تعرف على 8 حقائق عن البيض

نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة

مصادر عسكرية يمنية: قوات الشرعية تدخل مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads