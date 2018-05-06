إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية التونسية

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية التونسية، مقراتها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، وكانت فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأحد.



وفِي إحصاء مبدئي، قدر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوش، النسبة العامة للإقبال على التصويت في جميع الولايات بحوالي 21%، ليبلغ عدد الناخبين المشاركين 1 مليون و89 ألفا و359 ناخبا، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المدرجين في السجلات الانتخابية خمسة ملايين و369 ألفا و892 مسجلا.



وأكّد عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي، أنّ أعلى نسبة تصويت تم تسجيلها في ولايتي المنستير وزغوان، حيث بلغت 30 بالمائة، فيما تم تسجيل أقل نسبة تصويت في تونس1 بـ16 بالمائة.



وقدمت الهيئة نسبة الإقبال في كل الولايات، حيث بلغت في سيدي بوزيد 22٪‏، وفِي المنستير 30 ٪‏، وفِي زغوان 30٪‏، وفي القصرين 11٪‏، وفِي "تونس 1": 16٪‏، وفِي تطاوين 15٪‏، وفِي "تونس 2 " 24٪‏.



كما قدرت نسب الإقبال في ولاية بن عروس 22٪‏، وفِي أريانة 19٪‏، وفِي منوبة 20٪‏، وفِي جندوبة 22٪‏، وفِي الكاف 24٪‏، وفِي سليانة 23٪‏، وفِي بنزرت 16٪‏، وفِي باجة 23٪‏، وفِي "نابل 1" 20٪‏، وفِي "نابل 2" 13٪‏، وفِي زغوان 30٪‏، وفِي القيروان 22٪‏، وفِي قفصة 26٪‏.



وسجلت نسب الإقبال في توزر 23٪‏، وفِي قبلي 20٪‏، وفِي سوسة 17٪‏، وفِي المهدية 27٪‏، وفِي المنستير 30٪‏، وفِي "صفاقس 1" 25٪‏، وفِي "صفاقس 2" 17٪‏، وفِي مدنين 21٪‏، وفِي تطاوين 15 ٪‏، وفِي قابس 17٪‏.



من جهة أخرى، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع بالمراكز الثمانية بمدينة المظيلة التابعة لولاية قفصة.



وأعلن رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري أن الإعلان عن الموعد الجديد للاقتراع سيكون عن طريق وسائل الإعلام وموقع الهيئة خلال شهر من اليوم على الأكثر.