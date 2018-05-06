رئيس الوزراء يتابع تطوير معمل المصرية للتكرير

تابع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف الحالي بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتطوير معمل المصرية للتكرير الذي يعد أحد المشروعات الضخمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري، تمهيدًا لدخوله حيز الإنتاج، حيث يقدر إنتاج المعمل بنحو 2.4 مليون طن سولار باستثمارات تقترب من 4 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تمت مناقشة عدد من الملفات المطروحة من بينها الآبار الجديدة التي سيتم حفرها، بجانب المشروعات الخاصة بتطوير معمل تكرير أسيوط ويعد من المعامل المهمة التي تخدم منطقة الصعيد، حيث يضمن تطويره تأمين احتياجات محافظات الصعيد.



وشدّد رئيس الوزراء على أهمية استمرار العمل بمختلف المشروعات الجاري إقامتها حاليًا في مجال الطاقة من البترول والغاز الطبيعي والانتهاء من تنفيذها، وفقًا للجداول المتفق عليها بما يضمن توفير الطاقة اللازمة سواء لتلبية احتياجات المواطنين في المنازل أو لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.