قدرى حفني يرحل عن عالمنا بعد رحلة أكاديمية حافلة

توفي منذ قليل، الدكتور قدري محمود حفني، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس والعميد الأسبق بكلية الدراسات العليا للطفولة، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وذلك بعد رحلة أكاديمية وعلمية حافلة.



وستتم الصلاة على جثمانه بمسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر غدًا الإثنين، وسيقام العزاء بجامع عمر مكرم، الثلاثاء، عقب صلاة المغرب.



وُلد الدكتور قدري حفني، في 13 أغسطس 1938، حصل على ليسانس آداب، قسم علم النفس من جامعة عين شمس، الماجستير عام 1971، الدكتوراه 1974.



شغل عدة مناصب أكاديمية بجامعات ومعاهد مصر والعالم العربي، وأسس وتولى رئاسة وحدة الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، وعمل مستشارًا لعدة مؤسسات عربية ودولية متخصصة، ومثَّل مصر في الملتقى الأوروبي العربي بإسبانيا، وشارك في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، بجانب مشاركته في العديد من الفعاليات العربية والدولية.



عمل حفني إخصائيًا نفسيًا بوزارة الصناعة 1958، وباحثًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة عين شمس 1972، وتدرج بوظائف هيئة التدريس بها حتى درجة أستاذ علم النفس بها 1984.



وعمل خبيرًا استشاريًا في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات المهنية خاصة في مجالات التفاوض والقيادة والاتصال ومشكلات العمل وإدارة الأزمات 1958، وعضو لجنة ثقافة الطفل، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، 1993 - 2007 "مقرر اللجنة 2005- 2007"، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة عام 1997، ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 2001، ورئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية التي يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية 2003 – 2005، ومقرر اللجنة الاستشارية للعلوم الاجتماعية، مكتبة الإسكندرية 2003- 2006، وعضو هيئة مستشاري مركز الحرية للدراسات الاستراتيجية، القاهرة 2004.



وأسس حنفى وتولى رئاسة وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، 1974 - 1977، وأسس وتولى رئاسة وحدة البحوث النفسية بالمجلس الأعلى للسكان وتنظيم الأسرة 1972 - 1977، وعمل مستشارًا لمنظمة اليونيسيف بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة البحرين 1977-1979، وعضو لجنة علم النفس والتربية، المجلس الأعلى للثقافة والفنون 1981 – 2000، وشارك في إدارة بحث "رؤى الصراع"، الذي أجرته جامعة نيويورك، 1981 – 1982.



كما تولى حنفى كل من الناصب التالية طوال سنوات عطاء طويلة عضو شعبة التنمية الاجتماعية، مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، 1990 – 2002، وعضو لجنة تدريب الكوادر الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 1990-1995، وعضو لجنة أولويات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للجامعات، 1992- 1994، وعضو مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1993-2002، وعضو شعبة التربية وعلم النفس، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1993-1999، وعضو لجنة برامج الأمومة والطفولة، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 1994-2006، وعضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس والفلسفة، المجلس الأعلى للجامعات، 1995- 1999، ومقرر اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس، المجلس الأعلى للجامعات، 1999-2001، ونائب رئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية التي يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية 2001-2003، ورئيس شعبة التنمية الاجتماعية، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، 2002 – 2003، ومشرف على قسم الإنسانيات بمعهد بحوث ودراسات البيئة، جامعة عين شمس، 1992 – 1998، ومستشار منظمة اليونيسيف بالقاهرة، ومشروع التربية من أجل السلام، 1993 – 1994، وعضو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو الجهاز التنفيذي للسكان وتنظيم الأسرة، وعضو وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس قسم فلسطين، وعضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية، وعضو مجلس إدارة، وأمين الصندوق، وعضو مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس.



وعمل ممثل مصر في الملتقى الأوروبي العربي، طليطلة – إسبانيا، أكتوبر 1994، وعضو وفد مصر في مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، 1991، ممثل مصر في لجنة إعداد وتخطيط البحوث الاجتماعية، منظمة الصحة العالمية - جنيف – 1983، عضو رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، عضو التحالف المصري للشفافية ومكافحة الفساد 2008.



ولحفني العديد من المؤلفات منها: حول التفسير النفسي للتاريخ 1970، رأي في نشأة علم النفس 1970، الدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف 1970، علم النفس الصناعي والصراع الطبقي 1971، تجسيد الوهم، دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية 1971، المراهقة.. هل هي أزمة 1972، دراسة تجريبية لأثر الجمود الإدراكي والجمود الحركي على التعرض للاصابات في الصناعة، وله أيضًا العديد من المترجمات والدراسات والأبحاث النفسية والمقالات المنشورة.



وحصد الراحل عدد من الجوائر من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس 1972، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1973، وجائزة زيور للعلوم النفسية، ومركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية، لبنان، 2004، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2000، كما أصدر المركز القومي لثقافة الطفل كتيبًا تكريمًا له بعنوان «الدكتورقدري حفني.. ضيفًا على الطفولة»، في ديسمبر 1992.





