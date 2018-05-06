القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

الثقافة
الأحد 06/مايو/2018 - 08:07 م

قدرى حفني يرحل عن عالمنا بعد رحلة أكاديمية حافلة

الدكتور قدري محمود
الدكتور قدري محمود حفني
حسام الضمراني
dostor.org/2159196

توفي منذ قليل، الدكتور قدري محمود حفني، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس والعميد الأسبق بكلية الدراسات العليا للطفولة، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وذلك بعد رحلة أكاديمية وعلمية حافلة.

وستتم الصلاة على جثمانه بمسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر غدًا الإثنين، وسيقام العزاء بجامع عمر مكرم، الثلاثاء، عقب صلاة المغرب.

وُلد الدكتور قدري حفني، في 13 أغسطس 1938، حصل على ليسانس آداب، قسم علم النفس من جامعة عين شمس، الماجستير عام 1971، الدكتوراه 1974.

شغل عدة مناصب أكاديمية بجامعات ومعاهد مصر والعالم العربي، وأسس وتولى رئاسة وحدة الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، وعمل مستشارًا لعدة مؤسسات عربية ودولية متخصصة، ومثَّل مصر في الملتقى الأوروبي العربي بإسبانيا، وشارك في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، بجانب مشاركته في العديد من الفعاليات العربية والدولية.

عمل حفني إخصائيًا نفسيًا بوزارة الصناعة 1958، وباحثًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة عين شمس 1972، وتدرج بوظائف هيئة التدريس بها حتى درجة أستاذ علم النفس بها 1984.

وعمل خبيرًا استشاريًا في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات المهنية خاصة في مجالات التفاوض والقيادة والاتصال ومشكلات العمل وإدارة الأزمات 1958، وعضو لجنة ثقافة الطفل، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، 1993 - 2007 "مقرر اللجنة 2005- 2007"، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة عام 1997، ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 2001، ورئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية التي يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية 2003 – 2005، ومقرر اللجنة الاستشارية للعلوم الاجتماعية، مكتبة الإسكندرية 2003- 2006، وعضو هيئة مستشاري مركز الحرية للدراسات الاستراتيجية، القاهرة 2004.

وأسس حنفى وتولى رئاسة وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، 1974 - 1977، وأسس وتولى رئاسة وحدة البحوث النفسية بالمجلس الأعلى للسكان وتنظيم الأسرة 1972 - 1977، وعمل مستشارًا لمنظمة اليونيسيف بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة البحرين 1977-1979، وعضو لجنة علم النفس والتربية، المجلس الأعلى للثقافة والفنون 1981 – 2000، وشارك في إدارة بحث "رؤى الصراع"، الذي أجرته جامعة نيويورك، 1981 – 1982.

كما تولى حنفى كل من الناصب التالية طوال سنوات عطاء طويلة عضو شعبة التنمية الاجتماعية، مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، 1990 – 2002، وعضو لجنة تدريب الكوادر الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 1990-1995، وعضو لجنة أولويات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للجامعات، 1992- 1994، وعضو مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1993-2002، وعضو شعبة التربية وعلم النفس، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1993-1999، وعضو لجنة برامج الأمومة والطفولة، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 1994-2006، وعضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس والفلسفة، المجلس الأعلى للجامعات، 1995- 1999، ومقرر اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس، المجلس الأعلى للجامعات، 1999-2001، ونائب رئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية التي يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية 2001-2003، ورئيس شعبة التنمية الاجتماعية، ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية والسكان، 2002 – 2003، ومشرف على قسم الإنسانيات بمعهد بحوث ودراسات البيئة، جامعة عين شمس، 1992 – 1998، ومستشار منظمة اليونيسيف بالقاهرة، ومشروع التربية من أجل السلام، 1993 – 1994، وعضو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو الجهاز التنفيذي للسكان وتنظيم الأسرة، وعضو وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس قسم فلسطين، وعضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية، وعضو مجلس إدارة، وأمين الصندوق، وعضو مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس.

وعمل ممثل مصر في الملتقى الأوروبي العربي، طليطلة – إسبانيا، أكتوبر 1994، وعضو وفد مصر في مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، 1991، ممثل مصر في لجنة إعداد وتخطيط البحوث الاجتماعية، منظمة الصحة العالمية - جنيف – 1983، عضو رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، عضو التحالف المصري للشفافية ومكافحة الفساد 2008.

ولحفني العديد من المؤلفات منها: حول التفسير النفسي للتاريخ 1970، رأي في نشأة علم النفس 1970، الدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف 1970، علم النفس الصناعي والصراع الطبقي 1971، تجسيد الوهم، دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية 1971، المراهقة.. هل هي أزمة 1972، دراسة تجريبية لأثر الجمود الإدراكي والجمود الحركي على التعرض للاصابات في الصناعة، وله أيضًا العديد من المترجمات والدراسات والأبحاث النفسية والمقالات المنشورة.

وحصد الراحل عدد من الجوائر من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس 1972، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1973، وجائزة زيور للعلوم النفسية، ومركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية، لبنان، 2004، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2000، كما أصدر المركز القومي لثقافة الطفل كتيبًا تكريمًا له بعنوان «الدكتورقدري حفني.. ضيفًا على الطفولة»، في ديسمبر 1992.


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

الجيش السوري يتقدم على «داعش».. وخسائر فادحة للطرفين

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

ياسر جلال ونور.. 3 قصص حب على شاشة رمضان (صور)

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

ألبومات الصور

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

منصور حسن يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لكلية الطب

رئيس جامعة بنى سويف يعلن استعداد الجامعة لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

التعليم : إنطلاق مسابقة "أجمل حديقة مدرسية "

الأمصار

45 قتيلا في هجوم مسلحين على قرية شمال نيجيريا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون أتجاه "نجران"

تعرف على 8 حقائق عن البيض

نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة

مصادر عسكرية يمنية: قوات الشرعية تدخل مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads