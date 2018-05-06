فنان العرب: أنغام صوت مصري أصيل.. وهذه مفاجأتي للجمهور

أعرب فنان العرب محمد عبده عن سعادته البالغة لمشاركة النجمة أنغام في حفله السنوي المقرر إقامته مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وقال فنان العرب: أعشق مصر وأهلها، وأنتظر كل عام لقائي بالجمهور المصري في حفلي السنوي بالقاهرة، ودائمًا ما أشعر أن مصر بلدي الثاني.



وتابع: الأوبرا صرح ثقافي عريق غنّى عليه وفيه عمالقة الطرب في الوطن العربي. وعن مشاركة أنغام في الحفل قال: أعشق الغناء مع أنغام خاصة أنها صوت مصري أصيل، وبارعة في تقديم اللون الخليجي أيضًا.



ولفت فنان العرب إلى أنه يحضّر لمفاجآت عديدة سيقدمها خلال الحفل، أبرزها احتفاله بأحدث ألبوماته الغنائية "عمري أنا" وتقديم ديو غنائي خليجي جديد تشاركه فيه أنغام.