غدًا.. قومي الإعاقة يشارك في الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية

يشارك المجلس القومى لشئون الإعاقة غدًا فى الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية من خلال ما يقدمه المجلس ضمن خطط عمله من دمج وتمكين مجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر والتنسيق بين الجهات المعنية وتوعية الشركات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وتخلق فرص عمل وريادة الأعمال للجميع، وتشجع ذوى الإعاقة على الإبداع والابتكار والربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص بمساعدة مبادرات المسئولية المجتمعية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية.



وشدد المجلس على أهمية تسليط الضوء على إدراج قضايا الإعاقة ضمن المشروعات المستدامة حتى يتضاعف الأثر الفعال وتتاح فرص تمكين اقتصادي لذوى الإعاقة ونسعى لتمكينهم من الانخراط فى سوق العمل.



وأشارت داليا عاطف، مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، إلى أن المجتمع المصري حاليا فى مرحلة انتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة ودور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص المنتجة التى تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسمان بالعدالة والتوازن والاستدامة للجميع.



فيما أعربت مسئول المرأة والطفل بالمجلس عن سعادتها وفخرها بفوز المجلس ضمن قصص نجاح الدمج والتمكين المجتمعى والاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة والتى سيتم عرضها فى الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية والذي يعتبر أيقونة للمسئولية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.