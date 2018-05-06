القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

عالم
الأحد 06/مايو/2018 - 08:02 م

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد عمر
dostor.org/2159192

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه محافظة نجران الحدودية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 3 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 3 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 4 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 4 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

الجيش السوري يتقدم على «داعش».. وخسائر فادحة للطرفين

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

ياسر جلال ونور.. 3 قصص حب على شاشة رمضان (صور)

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

ألبومات الصور

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

بالأرقام.. محمد صلاح يقدم أسوأ أداء في الموسم أمام تشيلسي

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

منصور حسن يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لكلية الطب

رئيس جامعة بنى سويف يعلن استعداد الجامعة لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

التعليم : إنطلاق مسابقة "أجمل حديقة مدرسية "

الأمصار

45 قتيلا في هجوم مسلحين على قرية شمال نيجيريا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون أتجاه "نجران"

تعرف على 8 حقائق عن البيض

نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة

مصادر عسكرية يمنية: قوات الشرعية تدخل مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads