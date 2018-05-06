السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه محافظة نجران الحدودية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل.
دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه محافظة نجران الحدودية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل.
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