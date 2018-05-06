القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 07:50 م

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في كأس مصر

تشكيل الزمالك المتوقع
dostor.org/2159186

استقر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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