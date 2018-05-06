الأحد 06/مايو/2018 - 07:50 م
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في كأس مصر
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استقر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
استقر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
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