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الأحد 06/مايو/2018 - 07:37 م

عز مع أمل بوشوشة على نيل أسوان: لقطة مع فريق العمل

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
منار إبراهيم
dostor.org/2159175

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل أبوعمر المصري المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وظهر"عز" من خلال صورة له من داخل كواليس المسلسل التقطها برفقة صناع العمل، أثناء تصوير بعض المشاهد التي جمعته بالفنانة أمل بوشوشة أمام نهر النيل في أسوان.

يشارك في بطولة  المسلسل، كل من فتحى عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى، عباس أبوالحسن، صبرى فواز، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمد سلام، محمود حجازى، محمد على رزق، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإنتاج طارق الجناينى.

عز مع أمل بوشوشة على نيل أسوان: لقطة مع فريق العمل
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