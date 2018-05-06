عز مع أمل بوشوشة على نيل أسوان: لقطة مع فريق العمل

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل أبوعمر المصري المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وظهر"عز" من خلال صورة له من داخل كواليس المسلسل التقطها برفقة صناع العمل، أثناء تصوير بعض المشاهد التي جمعته بالفنانة أمل بوشوشة أمام نهر النيل في أسوان.



يشارك في بطولة المسلسل، كل من فتحى عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى، عباس أبوالحسن، صبرى فواز، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمد سلام، محمود حجازى، محمد على رزق، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإنتاج طارق الجناينى.