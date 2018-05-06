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الأحد 06/مايو/2018 - 07:18 م

حريق يقود الأمن لمخزن أسلحة في الخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2159162

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق في أرض زراعية بالخانكة، وعقب انتهاء عمليات التبريد عثر على أسلحة نارية وبيضاء.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عادل محروس، مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بأرض زراعية بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين أنه شب في أرض ملك "س. إ"، المحبوس على ذمة إحدى القضايا بسجن وادى النطرون، وعقب الانتهاء من عملية التبريد عثر بداخل قطعة الأرض على (فرد خرطوش محلى الصنع، وخزينين سلاح آلى، وسلاحين أبيض "سنجة"، و14 طلقة، وحافظة نقود بداخلها بطاقة رقم قومى باسم "ا. ا"، 74
عاما، بالمعاش ومقيم بلبيس شرقية).

تحرر المحضر رقم 3941 إدارى مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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