الجيش السوري يتقدم على «داعش».. وخسائر فادحة للطرفين

تواصل قوات الجيش السوري عملية عسكرية في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، اليوم الأحد، لبسط سيطرة كاملة على جنوب العاصمة دمشق، وسط اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي في مخيم اليرموك.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه العملية تأتي من قِبل النظام لإجبار التنظيم على العودة للاتفاق السابق الذي كان جرى التوصل إليه بين ممثلين عن النظام وبين داعش.



وقال المرصد السوري إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام وعناصر داعش، على محاور في حي الحجر الأسود وفي محيط وأطراف أحياء التضامن ومخيم اليرموك، وسط استهدافات متبادلة تشهدها خطوط التماس بين الطرفين.



وتمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في نقاط ومباني داخل الحجر الأسود، وسط استمرار عملياتها العسكرية لتحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على كامل المنطقة.



ونفذت الطائرات الحربية غارات عنيفة مستهدفة مناطق سيطرة داعش في الجنوب الدمشقي، ما تسبب بمزيد من الدمار في ممتلكات مواطنين، كما تسبب عمليات القصف المدفعي والصاروخي والقتال المتواصل إلى مقتل 149 عنصرًا تابعين للنظام، منذ 19 أبريل الماضي، فيما ارتفع قتلى داعش إلى 118 شخصا.





