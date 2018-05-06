شباب «أهو ده اللي صار» على مقهى الإسكندرية

يصور المخرج حاتم علي مشاهد مسلسل "أهو ده اللي صار"، محاولًا الانتهاء من أكبر قدر ممكن من التصوير قبل حلول شهر رمضان، تمهيدًا لعرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وكشف مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" أن شباب المسرح ضمن أحداث المسلسل، وهم محمد فرّاج وعلي الطيب، وعادل متولي، ومحمد طلعت، هشام إسماعيل، وخيرت الحداد، هاني سيف، يجتمعون غدا الإثنين على مقهى داخل الديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بحي الإسكندرية.



"أهو ده اللى صار" تأليف عبدالرحيم كمال، والمتخصص فى عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم على، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.