إزالة صورة محمد صلاح من طائرة المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، بدء تنفيذ الخطوات العملية لحل الأزمة مع نجم ليفربول محمد صلاح، على خلفية حقوق الصورة العائدة له، بما يشمل إزالة صورته عن طائرة المنتخب ولوحات إعلانية.



وكانت الأزمة تصاعدت بشكل حاد قبل نحو أسبوعين على خلفية استخدام صورة صلاح في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا (14 يونيو- 15 يوليو 2018)، للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.



واعتبر صلاح تصرف الاتحاد "إهانة كبيرة جدا"، قبل أن يعلن أن الأزمة بدأت بسلوك "طريق الحل" إثر تدخل من السلطات الرسمية المصرية.