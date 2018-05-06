«جسد غريب» في مركز الجيزويت بالإسكندرية 9 مايو

يعرض فيلم "جسد غريب" للمخرجة رجاء عماري في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية ضمن فعاليات أسبوع مبادرة سينمايت لشهر مايو في السابعة من مساء الأربعاء وهو من توزيع MAD Solutions في العالم العربي.



تدور أحداث الفيلم حول سامية المهاجرة التونسية غير الشرعية في فرنسا، التي يسكنها هاجس أن أخاها المتشدد ربما يلاحقها خفية، في البداية تجد مأوى لها عند عماد، أحد معارفها السابقين في قريتها بتونس، ثم تلجأ بعد ذلك إلى مديرتها ليلى، وبين الشخصيات الثلاث، تزداد الرغبة، الخوف وحدة التوتر.



الفيلم من تأليف وإخراج رجاء عماري، ويشارك في بطولته هيام عباس، سارة حناشي، سليم كشيوش ومجد مستورة وهو من إنتاج دُرة بوشوشة ودومينيك باسنيار، وشارك في الكثير من مهرجانات دولية، من بينها مهرجان برلين السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.