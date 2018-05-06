ياسر جلال ونور.. 3 قصص حب على شاشة رمضان (صور)

بالرغم من أن الغالب على قصص الدراما الرمضانية لعام 2018، المنتظر عرضها على شاشة تليفزيون cbc متنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والإثارة، إلا أن لقصص الحب مساحة كبيرة في المسلسلات، حيث تعرض قناة CBC عددا من الأعمال التي تشهد قصص حب بين البطل والبطلة التي يرصدها الدستور في التقرير التالي.



ظافر العابدين وأمينة خليل في "ليالي أوجيني"



قصة الحب الأساسية تدور في فترة الأربعينيات، حول "كريمان" التي تؤدي دورها أمينة خليل، المتزوجة من أحد الأثرياء وتعيش معه حياة لا تطاق، حيث إنه يكبرها بأعوام كثيرة، ما يجعله دائم الشك في تصرفاتها، فتترك قصره لتعيش في "بنسيون" تملكه الفنانة انتصار في بورفؤاد، وتقنعها بأن تعمل في تياترو "ليالي أوجيني" الذي يملكه الدكتور "فريد" الذي يجسد شخصيته ظافر العابدين، وتبدأ قصة الحب بينهما.



مسلسل "ليالي أوجيني"، بطولة كل من ظافر العابدين، أمينة خليل وانتصار، وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عزالعرب، ومن إخراج هاني خليفة.



عمرو يوسف وصبا مبارك في "طايع"

ياسر جلال ونور في "رحيم"

وسط الصراع الكبير الذي يخوضه "طايع" بعد هروبه من السجن، وأحداث المسلسل، التي تعكس ما يتعرض له من خداع يجعله يُفكر في الانتقام من كل من خدعوه، يقع في حب "مهجة" التي تؤدي دورها صبا مبارك، ويتزوجها سرًا قبل دخوله السجن، وبعد هروبه، تُقتل وهي حامل، ليسجن مرة أخرى، ويخرج بعدها للانتقام من أقرب أصدقائه."طايع" بطولة عمرو يوسف ومحمد علي وصبا مبارك وسلوى محمد علي وهند عبدالحليم، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.قصة الحب التي تربط بين "رحيم" و"داليا" منذ أيام الجامعة، تتحول لخطبة، قبل دخوله السجن، لكنها تنتهي ويكتشف بعد خروجه زواجها من "عماد" الذي يعمل في نفس مجاله، ويتحول الحب لحرب باردة، يكتشف أسبابها الجمهور في الحلقات المتقدمة من المسلسل.تدور أحداث "رحيم" حول رجل أعمال يتاجر في الأعمال غير المشروعة، يدخل السجن ويستولي رجاله على كل أملاكه، ويتسببون في تشريد أسرته ليبدأ رحلة الانتقام، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، والفنانة اللبنانية نور، وحسن حسني، الراقصة دينا، وطارق عبدالعزيز، ودنيا عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، ومن تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة.