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الأحد 06/مايو/2018 - 06:34 م

نتنياهو عن مواجهة إيران: لتكن عاجلًا وليس آجلًا

نتنياهو
نتنياهو
dostor.org/2159125

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يفضل مواجهة إيران عاجلًا وليس آجلًا، في صراع، في طور التبلور، على خلفية تصرفات طهران في سوريا.

وأضاف نتنياهو أن بلاده عاقدة العزم على وقف العدوان الإيراني ضد إسرائيل وقال، في مستهل اجتماعه الأسبوعي مع مجلس الوزراء في القدس، "حتى إذا انطوى الأمر على صراع، فليكن عاجلًا وليس آجلًا".

وقال نتنياهو إن "الدول غير المستعدة لاتخاذ خطوة في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل ضدها تدفع الثمن أكبر بكثير لاحقًا.. لا نريد تصعيدًا، ولكننا مستعدون لأي سيناريو"، جاء ذلك في إطار تحذير نتنياهو من التواجد العسكري الإيراني في سوريا، منذ شهور، حيث قال إن طهران إلى جانب حزب الله المتحالف مع إيران يسعيان إلى تأسيس جبهة جديدة ضد إسرائيل في سوريا، في الوقت الذي تهدأ فيه الحرب الأهلية هناك.

وتقول إيران إنها تعمل في سوريا بناءً على طلب من الحكومة السوريا.

وقال نتنياهو إن إيران تنقل إلى سوريا نظمًا مضادة للطائرات وصواريخ سطح - سطح، وطائرات بدون طيار لإلحاق الضرر بإسرائيل.

ويأتي بيان نتنياهو قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فرض العقوبات ضد إيران، وهو ما يمكن أن يكتب حروف نهاية الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ولطالما احتج نتنياهو ضد الاتفاق، قائلًا إنه لا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي في غضون سنوات وقدم نتنياهو، الأسبوع الماضي، مجموعة من الوثائق قال إنها تثبت أن إيران تخطط لمواصلة برنامج الأسلحة النووية.

وفي الأسبوع الماضي، عرض نتنياهو مجموعة من الوثائق قال إنها تثبت أن إيران خططت الاستمرار في برنامجها للأسلحة النووية في تاريخ لاحق، وفي كلمته للصحفيين، اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي "استند على أكذوبة".

كما رد نتنياهو على منتقدين من بينهم مسئولون إسرائيليون سابقون رفيعو المستوى، قالوا إن الوثائق الإيرانية التي كشفت عنها إسرائيل لا تمثل معلومات جديدة بشكل كبير ولا تقدم دليلًا على انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي.

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