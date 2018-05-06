نجوم في الضل.. «القوصى» مصور لحظة اغتيال السادات

في عام 1946 التقط رشاد القوصي صورة لوزير المعارف المصري ونظيره الإيراني، في ذلك الوقت لم يكن القوصي محترفًا بالتصوير، لكنه كان يعمل مدرسًا بمدرسة الدرب الأحمر الابتدائية، وبرامج الزيارة، آنذاك، كانت تحتم تواجد العشماوي، وزير المعارف المصري مع نظيره الإيراني لزيارة قبر الملك فؤاد الأول، بعد التقاطه للصورة أسرع القوصي وسلمها للأهرام مع الخبر وكلمة تصوير رشاد القوصي.



ونشرت الصورة التي منح عنها القوصي مبلغ 20 قرشًا بالأهرام، ومنذ ذلك التاريخ ظل اسم القوصي يتلألأ ويلمع في الصحف المصرية، فالبلاغ والأهرام والكتلة والزمان وغيرها، وكانوا يمثلون أكبر شركاء الأخبار التلفزيونية المصورة في القاهرة إلى جانب عدد من وكالات الأنباء العالمية التي يمدها بصور الأحداث لحظة وقوعها بالعاصمة المصرية، وترجع موهبة القوصي إلى هوايته في التصوير حيث كان يستخدم كاميرا والده القديمة "كاميرا صندوق"، وبدأ يصور بها الأصدقاء والمعارف.



تصوير الدبابات والمصفحات البريطانية



نبغت مهارات القوصي التصويرية حين تمكن من التسلل لمعسكرات القوات البريطانية في التل الكبير بمعاونة أحد ضباط المباحث المصريين وصور مجموعة نادرة من الدبابات والمصفحات البريطانية والمدفعية الثقيلة، وأحدث التحقيق الصحفي ضجة كبيرة لتصدر القيادة البريطانية تعليماتها بتشديد الرقابة على المعسكرات ومنع الصحفيين المصريين من الاقتراب منها.



وانتقل القوصي لجريدة "الزمان" تحت رئاسة تحرير جلال الحمامصي، وكان زميلًا لكل من موسى صبري وعلي الجمال ورشاد الشبراخومي وحسين فهمي ومحمد عبد النبي وغباشي الصباغ.



أول مراسل صحفي



أصبح القوصي أول مراسل صحفي عام 1948، حين طلبت وزارة الحربية في مصر مصورًا متطوعًا للذهاب مع الجيش المصري إلى ميدان القتال في فلسطين وكان القوصي أول من تقدم برافقة الملازم أول مصطفى بهجت، بصفته مندوبًا عن الشئون العامة، وكان يعمل في نفس الوقت محررًا عسكريًا، وأصبح فيما بعد رئيسًا لتحرير "المساء" ثم "الجمهورية"، وكان القوصي يعود كل أسبوع للقاهرة لتحميض الصور وطبعها وتوزيعها على الصحف المصرية.



وذكر فتحي رزق في كتابه "75 نجمًا في بلاط صاحبة الجلالة"، أن القوصي رجع بعد انتهاء الحرب وانتقل للعمل بدار أخبار اليوم وكانت في ذلك الوقت من عام 1952، تستعد لإصدار جريدة الأخبار وهناك انضم إلى قسم التصوير والذي كان يرأسه محمد يوسف، كبير مصوري الأهرام.



مصور الرئيس



أصبح القوصي فيما بعد المصور الموجود دائمًا داخل طائرة الرئيس جمال عبد الناصر، وصاحبه في رحلاته للاتحاد السوفيتي والهند ويوغوسلافيا ونيجيرا وتنزانيا وغانا وغينيا ومالي والسودان والسعودية وسوريا وكل البلاد العربية.



صورة سجين طرة



تمكن القوصي من التقاط صورة نادرة للسجين الذي هرب من سجن طرة على الأسلاك الهوائية لتليفونات السجن، والتقط أيضًا صورة للص الذي هرب من البوليس واختبأ في عربة المزوت بمحطة كوبري الليمون، وكان عاريًا تمامًا وجسده ملطخًا بالمازوت الأسود، مما لوث ملابس القوصي الذي أصر على التقاط الصورة.



كبير مصوري التلفزيون



بعد إنشاء التلفزيون عام 1960 وقع الاختيار على القوصي ليكون كبير مصوري التلفزيون، وبعد إحالته للمعاش لم يترك الكاميرا من يده وتعاقد مع شركة "فيزنيور" البريطانية للتصوير لها.



اغتيال السادات



من أهم الصور التي التقطها القوصي هي لحظة اغتيال السادات في 6 أكتوبر عام 1981، وكانت صورة بالألوان ونشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية و"بونتي" الألمانية إلى جانب الكثير من صحف ومجلات العالم، وللدهشة لم يعرف القوصي أنه تمكن من تصوير لحظة الاغتيال إلا في اليوم التالي وعندما اتصلت به وكالة "سيجما"، تسأله عن الصور التي التقطها لم يكن حمض الفيلم، وقال إنه لا يعرف بالضبط إذا كانت صورة الاغتيال من بينها أم لا، وطلبت الوكالة إرسال الفيلم بالطائرة وتلقى برقية تقول إن الفيلم به صورتين ملونتين للحداث، وانتشر اسم القوصي في جميع صحف العالم تقريبًا، ووفد إليه عددًا من المحررين من بقاع العالم لحوارات وتحقيقات صحفية عن الحادث.



وفاز القوصي بجائزة معرض برلين الدولي للتصوير الصحفي، على صورته النادرة الفنان والشيطان.



ورحل شيخ المصورين رشاد القوصي عن عالمنا في 22 يوليو 2011، بعد رحلة كبيرة مع الكاميرا سجل بها العديد من اللقطات التي كرست لاسمه كواحد من أمهر وأهم من المصورين في العالم.