لبنان: نسبة الاقتراع المبدئية بالانتخابات تصل لـ46%

بلغت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية، 46.88%، حتى الـ6 مساءً اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وأشار بيان وزارة الداخلية، مساء اليوم، أن دائرة بيروت الأولى بلغت نسبة التصويت فيها 31.50%، فيما بلغت دائرة بيروت الثانية 37.15%، وذلك بحسب ما نقلت قناة "المستقبل" اللبنانية.

فيما جائت باقي النتائج كالتالي، البقاع الأولى 47.82%، البقاع الثانية 63.31%، البقاع الثالثة 47.27%، الجنوب الأولى 46.18%، وتراوحت باقي اللجان في نفس متوسط اللجان السابقة، وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في الـ7 مساء بتوقيت لبنان.

