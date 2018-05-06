الأحد 06/مايو/2018 - 06:33 م
لبنان: نسبة الاقتراع المبدئية بالانتخابات تصل لـ46%
محمد عمر
dostor.org/2159123
بلغت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية، 46.88%، حتى الـ6 مساءً اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وأشار بيان وزارة الداخلية، مساء اليوم، أن دائرة بيروت الأولى بلغت نسبة التصويت فيها 31.50%، فيما بلغت دائرة بيروت الثانية 37.15%، وذلك بحسب ما نقلت قناة "المستقبل" اللبنانية.
فيما جائت باقي النتائج كالتالي، البقاع الأولى 47.82%، البقاع الثانية 63.31%، البقاع الثالثة 47.27%، الجنوب الأولى 46.18%، وتراوحت باقي اللجان في نفس متوسط اللجان السابقة، وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في الـ7 مساء بتوقيت لبنان.
وأشار بيان وزارة الداخلية، مساء اليوم، أن دائرة بيروت الأولى بلغت نسبة التصويت فيها 31.50%، فيما بلغت دائرة بيروت الثانية 37.15%، وذلك بحسب ما نقلت قناة "المستقبل" اللبنانية.
فيما جائت باقي النتائج كالتالي، البقاع الأولى 47.82%، البقاع الثانية 63.31%، البقاع الثالثة 47.27%، الجنوب الأولى 46.18%، وتراوحت باقي اللجان في نفس متوسط اللجان السابقة، وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في الـ7 مساء بتوقيت لبنان.