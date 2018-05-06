القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 06:33 م

لبنان: نسبة الاقتراع المبدئية بالانتخابات تصل لـ46%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2159123

بلغت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية، 46.88%، حتى الـ6 مساءً اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وأشار بيان وزارة الداخلية، مساء اليوم، أن دائرة بيروت الأولى بلغت نسبة التصويت فيها 31.50%، فيما بلغت دائرة بيروت الثانية 37.15%، وذلك بحسب ما نقلت قناة "المستقبل" اللبنانية.
فيما جائت باقي النتائج كالتالي، البقاع الأولى 47.82%، البقاع الثانية 63.31%، البقاع الثالثة 47.27%، الجنوب الأولى 46.18%، وتراوحت باقي اللجان في نفس متوسط اللجان السابقة، وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في الـ7 مساء بتوقيت لبنان.

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