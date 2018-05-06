على طريقة رفاعي الدسوقي.. وفاة أقارب أبطال دراما رمضان

في عام 2016 قدم الفنان محمد رمضان مسلسل "الأسطورة"، ومع عرض الحلقات الأولي للعمل انجذب الجمهور الي المسلسل، بدءًا من الحلقة السابعة التي شهدت وفاة "رفاعي الدسوقي" الآخ الأكبر لـ"ناصر الدسوقي"، وهي الشخصيتان التي لعبها رمضان في مسلسل واحد، ورغم ما فعله "رفاعي" من تجارته في السلاح، وتعامله مع كبار تجار الأموال إلا أن بوفاته تعاطف الجمهور والمشاهدون مع الحالة في المسلسل في مشهد جمع بين بطل المسلسل و"توحة" الأم التي جسدتها الفنانة فردوس عبدالحميد.



في رمضان 2018، يقدم ما يقرب من 30 مسلسلا التي تشهد أحداثه وفاة الأقارب ربما أصبحت "موضة" أراد صناع تلك الأعمال استعطاف الجمهور وجذب أكثر عدد لمشاهدة تلك الأعمال، فسوف تشهد الحلقات الأولي من مسلسل "كلبش" الجزء الثاني وفاة زوجة "سليم الأنصاري" وهي الشخصية التي يلعبها الفنان أمير كرارة.



في مسلسل "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ربما أراد إعادة الجمهور لما قدمه من استعطاف مسبقًا في "الأسطورة" حيث إن الحلقات الأولي تشهد وفاة والده، وهي الشخصية التي يلعبها رمضان نفسه في العمل الذي تنتجه شركة العدل جروب، ويشارك في بطولته وفاة عامر ودرة وعائشة بن أحمد.



ويشهد مسلسل "لدينا أقوال أخري" الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وفاة نجل المستشارة "أميرة" وهي مستشارة قانونية تتعرض لكارثة فقدان ابنها، كما تواجه اتهامات بالتورط في جريمة قتل ويتم القبض عليها، وتحاول إثبات براءتها من التهمة.



وأخيرًا وخلال أحداث مسلسل "طايع" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف فاختار مؤلفو العمل في أن تبدأ الحلقات الأولي بوفاة شقيقه ووالدته ضمن أحداث العمل، من خلال مشاهد رئيسية تغير مجرى الأحداث بالعمل الذي تشارك في بطولته الفنانة صبا مبارك وهو من إخراج عمرو سلامة.