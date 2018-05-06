«كهرباء الوسطى»: قيمة محاضر سرقة التيار في 5 محافظات 135 مليون جنيه

كشف المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، كواليس الاجتماع الذي عقد أمس السبت في ديوان عام وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور رؤساء شركات البحيرة ومصر الوسطى والعليا لتوزيع الكهرباء، لمتابعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية لشبكات توزيع الكهرباء.



وأكد المهندس مدحت فودة، في تصريح لـ«الدستور»، أن إجمالي الأعمال التي نفذتها شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بلغت 532 مليون جنيه.



وأوضح رئيس كهرباء مصر الوسطي أنه فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط تضم الشركة نحو 7 آلاف عمود جهد قامت بإحلال 4 آلاف منهم، ويقع في نطاق الشركة نحو 700 كم كابلات تم الإحلال والتجديد لنحو 400 كم فقط، موضحًا أنه في إطار تركيب الموزعات الكهربائية تتضمن خطة الشركة تركيب نحو 25 موزع، وتم تركيب نحو 14موزع جهد متوسط لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال.



وأشار المهندس فودة إلى أن إجمالي عدد المحولات الواقعة في محيط مصر الوسطي بلغت 487 محول وما تم تنفيذه نحو 435 محول، استعدادًا لمواجة زيادة الأحمال في فصل الصيف، مشيرًا إلى أن أجمالي عدد الكيلومتر الممتد على طولها أعمدة الجهد المتوسط بلغت نحو 280 كم.



وأكد المهندس مدحت فودة أن إجمالي عدد المحاضر التي حررها مأمورو الضبط القضائي في نطاق محافظات الشركة في صعيد مصر بلغت 15 ألفا 320 محضرا بقيمة 135 مليون جنيه في 5 محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.