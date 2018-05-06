«هادي» يتهم الحوثيين بالعمل لصالح إيران

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ‏ميليشيات ‏الحوثى، بالردة عن ‏التوافق الذي تم في مؤتمر ‏الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة.



وأكد هادي، خلال لقائه في مدينة الرياض بالسعودية، اليوم الأحد، لعضو ‏مجلس ‏الشيوخ البلجيكي الآن ديستيكيه، وعددًا من ‏أعضاء ‏البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت و‏الداعم ‏للسلام العادل المبني على المرجعيات ‏الثلاث، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.



من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي ‏موقف ‏بلادهم الداعم لليمن وتقديمها ‏للمساعدات ‏الإنسانية والتنموية الذي وصل خلال ‏العام ‏الماضي إلى نحو 12 مليون دولار ‏لمصلحة ‏الجوانب الإنسانية.