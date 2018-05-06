«هادي» يتهم الحوثيين بالعمل لصالح إيران
اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ميليشيات الحوثى، بالردة عن التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها الدخيلة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأكد هادي، خلال لقائه في مدينة الرياض بالسعودية، اليوم الأحد، لعضو مجلس الشيوخ البلجيكي الآن ديستيكيه، وعددًا من أعضاء البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت والداعم للسلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي موقف بلادهم الداعم لليمن وتقديمها للمساعدات الإنسانية والتنموية الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 12 مليون دولار لمصلحة الجوانب الإنسانية.