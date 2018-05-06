ندى موسى مدربة زومبا: صبغة شعر «بالحجم العائلي»

تواصل الفنانة ندا موسى حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "بالحجم العائلي" مع النجوم يحيى الفخراني وميرفت أمين الذي تخرجه هالة خليل ويكتبه محمد رجاء، وتقدم ندى دور فتاة تدعي رشا تعمل في الفندق الذي يمتلكه النجم يحيى الفخراني وتقوم فيه بتعليم الزومبا وأغلبية مشاهدها تجمعها بالفخراني.



تعد الشخصية جديدة ومختلفة على ندى موسي حيث قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر، كما أنها تظهر بشكل نشيط ومرح أي أنها تتمرد على دور الفتاة التقليدية النمطية.



وأكدت ندى أنها تتعلم من كل فريق عمل المسلسل سواء الفخراني أو ميرفت أمين أشياء جديدة عليها كما عبرت عن سعادتها لأن معظم مشاهدها امام الفخراني ما يعطيها فرصة أكبر للتعلم منه وهي المرة الثانية التي تعمل معه بعد تقديمها مسلسل "دهشة" معه منذ عدة سنوات، لكن لم يحالفها الحظ بأي مشاهد معه في هذا العمل وهو ما يجعلها أكثر سعادة هذه المرة. والمسلسل يكتبه محمد رجاء وتخرجه هالة خليل وينتجه كل من مني قطب وإبراهيم حمودة.



وندا موسى هي ممثلة مصرية شابة بدأت أعمالها من خلال مسلسل ونيس وأيامه عام 2010، والجزءين السابع والثامن، ثم مسلسل (مع سبق اﻹصرار) مع الفنانة غادة عبد الرازق.



وشاركت في عدة أعمال أخرى منها مسلسل (هبة رجل الغراب)، ومسلسل (دهشة)، وبرنامج (خطوات الشيطان)، وكانت انطلاقتها الكبرى من خلال مسلسل "جراند أوتيل" وفيلم و"أولاد رزق" وشاركت في بطولة الجزءين الثاني والثالث من مسلسل "حكايات بنات"وأفلام "ياباني أصلي". و"كلب بلدي".