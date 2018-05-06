القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

فن
الأحد 06/مايو/2018 - 06:27 م

ندى موسى مدربة زومبا: صبغة شعر «بالحجم العائلي»

ندا موسى
ندا موسى
أمير محمد خالد
dostor.org/2159117

تواصل الفنانة ندا موسى حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "بالحجم العائلي" مع النجوم يحيى الفخراني وميرفت أمين الذي تخرجه هالة خليل ويكتبه محمد رجاء، وتقدم ندى دور فتاة تدعي رشا تعمل في الفندق الذي يمتلكه النجم يحيى الفخراني وتقوم فيه بتعليم الزومبا وأغلبية مشاهدها تجمعها بالفخراني.

تعد الشخصية جديدة ومختلفة على ندى موسي حيث قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر، كما أنها تظهر بشكل نشيط ومرح أي أنها تتمرد على دور الفتاة التقليدية النمطية.

وأكدت ندى أنها تتعلم من كل فريق عمل المسلسل سواء الفخراني أو ميرفت أمين أشياء جديدة عليها كما عبرت عن سعادتها لأن معظم مشاهدها امام الفخراني ما يعطيها فرصة أكبر للتعلم منه وهي المرة الثانية التي تعمل معه بعد تقديمها مسلسل "دهشة" معه منذ عدة سنوات، لكن لم يحالفها الحظ بأي مشاهد معه في هذا العمل وهو ما يجعلها أكثر سعادة هذه المرة. والمسلسل يكتبه محمد رجاء وتخرجه هالة خليل وينتجه كل من مني قطب وإبراهيم حمودة.

 وندا موسى هي ممثلة مصرية شابة بدأت أعمالها من خلال مسلسل ونيس وأيامه عام 2010، والجزءين السابع والثامن، ثم مسلسل (مع سبق اﻹصرار) مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشاركت في عدة أعمال أخرى منها مسلسل (هبة رجل الغراب)، ومسلسل (دهشة)، وبرنامج (خطوات الشيطان)، وكانت انطلاقتها الكبرى من خلال مسلسل "جراند أوتيل" وفيلم و"أولاد رزق" وشاركت في بطولة الجزءين الثاني والثالث من مسلسل "حكايات بنات"وأفلام "ياباني أصلي". و"كلب بلدي".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

نجاة وزير الداخلية الباكستانى من محاولة اغتيال

«قمة أولاد العم».. نهائي مبكر بين الزمالك والإسماعيلي

رسميًا.. شقيق لاعب الزمالك في القلعة الحمراء خلال 24 ساعة

«الداخلية» تكشف تفاصيل تصفية نور حجازي «خط الصعيد»

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

ألبومات الصور

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

كشكول

بالصور.. آداب الإسكندرية تنظم سوق خيرى للطلاب والعاملين

الأزهر ينظم ورشة عمل حول الشباب والمؤسسات الدينية ..الثلاثاء

بالصور.. عامر يشهد ختام الأنشطة الطلابية لكلية التربية الرياضية بالأزهر

جامعة الإسكندرية: دعم كامل للطلاب المبتكرين الذين رفعوا اسم مصر

"فحص قطاعات الأنسجة" ورشة عمل بجامعة قناة السويس.. 15 مايو

الأمصار

نتنياهو: المواجهة مع إيران من الأفضل أن تكون عاجلة وليست آجلة

مصادر عسكرية يمنية: قوات الشرعية تدخل مركز مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي

بالصور.. الحمد الله يتفقد معرض فلسطين الدولي للكتاب

وزير الاقتصاد الفرنسي: استمرار «إير فرانس» معرض للخطر

نجل السبسي: المسار الديمقراطي التونسي في خطر

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads