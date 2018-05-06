القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 06:19 م

شيحة: فتح تحقيق في شكاوى الشركات حول أعداد المتقدمين للقرعة

أشرف شيحة عضو لجنة
أشرف شيحة عضو لجنة الحج والعمرة
رامى حسين
dostor.org/2159111

قال أشرف شيحة عضو لجنة الحج والعمرة إن أسباب تأجيل إجراء القرعة الإلكترونية لخمسة أيام بسبب فتح التحقيق في الشكاوى المقدمة من الشركات التي تشكك في التلاعب بالمنظومة، وأعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

وأكد شيحة خلال إجراء قرعة الحج السياحي أن اللجنة تحرص على حصول المواطن والشركة على حقوقهم لتحقيق التوازن المطلوب بين المواطنين، كما أن الخبرات التراكمية لأعضاء اللجنة العليا للحج الذين شاركوا في إعداد خطة كاملة وواضحة لإنجاح موسم الحج، ستكون من أهم أسباب نجاح الموسم بالكامل.

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