شيحة: فتح تحقيق في شكاوى الشركات حول أعداد المتقدمين للقرعة

قال أشرف شيحة عضو لجنة الحج والعمرة إن أسباب تأجيل إجراء القرعة الإلكترونية لخمسة أيام بسبب فتح التحقيق في الشكاوى المقدمة من الشركات التي تشكك في التلاعب بالمنظومة، وأعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي.



وأكد شيحة خلال إجراء قرعة الحج السياحي أن اللجنة تحرص على حصول المواطن والشركة على حقوقهم لتحقيق التوازن المطلوب بين المواطنين، كما أن الخبرات التراكمية لأعضاء اللجنة العليا للحج الذين شاركوا في إعداد خطة كاملة وواضحة لإنجاح موسم الحج، ستكون من أهم أسباب نجاح الموسم بالكامل.