الدستور تحقق في «واقعة الرحاب»: رجل أعمال يقتل أسرته بالرصاص وينتحر

الأحد 06/مايو/2018 - 08:36 م

حسام التمساح - مها البدينى - هدير مصطفى

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- النيابة تأمر بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة.. وتبحث عن الكلب «دوبر مان»

- محتويات الفيلا كاملة والمصوغات الذهبية كما هى.. وطلقات متفرقة بجسد القتلى

- الأهالى: أبلغنا عن الواقعة بمجرد انتشار الرائحة الكريهة والأسرة كانت فى حالها

- الأب المقاول مُتهم بالنصب على المواطنين واستأجر الفيلا للهروب من الشرطة



جريمة بشعة وقعت فى مدينة الرحاب، اُكتشفت بمحض الصدفة، حين انبعثت رائحة كريهة جدًا من داخل فيلا سكنية، ما جعل الأهالى يتساءلون فيما بينهم عن مصدر الرائحة، ودفعهم فضولهم إلى اقتفاء أثرها، حتى أوصلتهم أقدامهم إلى فيلا يسكنها رجل أعمال مع زوجته وأبنائه الثلاثة.



ومع انتشار تلك الرائحة بشكلٍ لا يطاق، اضطر الأهالى إلى دخول الفيلا بعدما أبلغوا الشرطة، ليكتشفوا جميعًا المفاجأة العائلة بأكملها مقتولة، والجثث دخلت مرحلة التحلل لمرور أيام على الوفاة، ومسدس ملقى على الأرض بجانب عائل الأسرة، ما دفعهم إلى الترجيح مبدئيًا بأنهم أمام واقعة قتل أب لأسرته ثم انتحاره.

محمد

التحريات: الأب خطط لارتكاب الجريمة فى نفس يوم تسديد ديونه.. والتحفظ على سلاح الجريمة



قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم، تشريح جثث الـ٥ أفراد لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائى، والأدلة الجنائية لرفع البصمات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات والأسلحة إلى المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنها، كما كلفت بالاستعلام عن آخر الاتصالات التى تلقتها هواتفهم المحمولة قبل الواقعة، وعلاقات رجل الأعمال مع أصدقائه وأقاربه والأشخاص الذين كانوا يترددون على الفيلا.

والمجنى عليهم هم: «عماد سعد، رجل أعمال، وزوجته (وفاء. ف)، والأبناء محمد وعبدالرحمن ونورهان».

انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة والوقوف على ملابساتها، وتبيّن أن خزنة السلاح غير موجودة، وساقطة على الأرض دون طلقات، فضلًا عن العثور على ١١ فارغًا للطلقات، ووجود «وسادة» على وجه رجل الأعمال، واستقرار عدد من الطلقات فى جسد المجنى عليهم.

وأثبتت معاينة النيابة عدم وجود مظاهر لبعثرة «داخل الفيلا»، مع جود مصوغات الأسرة بكامل حالتها، بالإضافة للعثور على سلاح نارى بجوار الجثث، وتواجدهم بأماكن متفرقة بالفيلا، ولا يوجد كاتم صوت، فضلًا عن عدم وجود أى كاميرات مراقبة داخل أو خارج الفيلا، كما أن السيارة الخاصة بالأب مستأجرة وعجلاتها فارغة الهواء.

وتبيّن أيضًا العثور على طلقات الرصاص على «كنبة الريسبشن»، إضافة إلى اختفاء الكلب الذى كان يمتلكه أصحاب الفيلا.

وكشفت التحريات الأمنية عن أن الأب قرر استئجار فيلا بالرحاب بعدما باع كل ممتلكاته، من منزل وسيارات، لكونه يمر بأزمة مالية كبيرة، كما اتهمه بعض المواطنين بالنصب عليهم وسرقة أموالهم فى عدد من البلاغات الصادر بها أحكام قضائية ضده، وتبيّن أن الأب المنتحر خطط لارتكاب الواقعة، وذلك عقب إعطائه موعدًا للدائنين لسداد ديونه، ونفذ مخططه فى ذات اليوم.

واستمعت النيابة لجيران الأسرة القتيلة، الذين أدلوا بأقوالهم خلال التحقيقات، مؤكدين أن رائحة كريهة انبعثت من الفيلا فأبلغوا عنها المباحث، ليكتشفوا الواقعة.

وكشفت التحريات، التى أجراها رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، عن أن الدافع وراء الجريمة تراكم الديون التى تجاوزت المليونى جنيه.

وأضافت: «لجأ الأب (المقاول) إلى استئجار فيلا بمدينة الرحاب، ليكون بعيدًا عن أعين رجال الشرطة، وحتى لا يطارده أصحاب الأموال التى استولى عليها، خاصة بعد تقديم بلاغات ضده بتهمة النصب».

رحاب