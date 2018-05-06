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الأحد 06/مايو/2018 - 08:36 م

الدستور تحقق في «واقعة الرحاب»: رجل أعمال يقتل أسرته بالرصاص وينتحر

الدستور تحقق في «واقعة
حسام التمساح - مها البدينى - هدير مصطفى
dostor.org/2159108


- النيابة تأمر بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة.. وتبحث عن الكلب «دوبر مان»
- محتويات الفيلا كاملة والمصوغات الذهبية كما هى.. وطلقات متفرقة بجسد القتلى
- الأهالى: أبلغنا عن الواقعة بمجرد انتشار الرائحة الكريهة والأسرة كانت فى حالها
- الأب المقاول مُتهم بالنصب على المواطنين واستأجر الفيلا للهروب من الشرطة

جريمة بشعة وقعت فى مدينة الرحاب، اُكتشفت بمحض الصدفة، حين انبعثت رائحة كريهة جدًا من داخل فيلا سكنية، ما جعل الأهالى يتساءلون فيما بينهم عن مصدر الرائحة، ودفعهم فضولهم إلى اقتفاء أثرها، حتى أوصلتهم أقدامهم إلى فيلا يسكنها رجل أعمال مع زوجته وأبنائه الثلاثة.

ومع انتشار تلك الرائحة بشكلٍ لا يطاق، اضطر الأهالى إلى دخول الفيلا بعدما أبلغوا الشرطة، ليكتشفوا جميعًا المفاجأة العائلة بأكملها مقتولة، والجثث دخلت مرحلة التحلل لمرور أيام على الوفاة، ومسدس ملقى على الأرض بجانب عائل الأسرة، ما دفعهم إلى الترجيح مبدئيًا بأنهم أمام واقعة قتل أب لأسرته ثم انتحاره.

محمد
محمد

التحريات: الأب خطط لارتكاب الجريمة فى نفس يوم تسديد ديونه.. والتحفظ على سلاح الجريمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم، تشريح جثث الـ٥ أفراد لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائى، والأدلة الجنائية لرفع البصمات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات والأسلحة إلى المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنها، كما كلفت بالاستعلام عن آخر الاتصالات التى تلقتها هواتفهم المحمولة قبل الواقعة، وعلاقات رجل الأعمال مع أصدقائه وأقاربه والأشخاص الذين كانوا يترددون على الفيلا.
والمجنى عليهم هم: «عماد سعد، رجل أعمال، وزوجته (وفاء. ف)، والأبناء محمد وعبدالرحمن ونورهان».
انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة والوقوف على ملابساتها، وتبيّن أن خزنة السلاح غير موجودة، وساقطة على الأرض دون طلقات، فضلًا عن العثور على ١١ فارغًا للطلقات، ووجود «وسادة» على وجه رجل الأعمال، واستقرار عدد من الطلقات فى جسد المجنى عليهم.
وأثبتت معاينة النيابة عدم وجود مظاهر لبعثرة «داخل الفيلا»، مع جود مصوغات الأسرة بكامل حالتها، بالإضافة للعثور على سلاح نارى بجوار الجثث، وتواجدهم بأماكن متفرقة بالفيلا، ولا يوجد كاتم صوت، فضلًا عن عدم وجود أى كاميرات مراقبة داخل أو خارج الفيلا، كما أن السيارة الخاصة بالأب مستأجرة وعجلاتها فارغة الهواء.
وتبيّن أيضًا العثور على طلقات الرصاص على «كنبة الريسبشن»، إضافة إلى اختفاء الكلب الذى كان يمتلكه أصحاب الفيلا.
وكشفت التحريات الأمنية عن أن الأب قرر استئجار فيلا بالرحاب بعدما باع كل ممتلكاته، من منزل وسيارات، لكونه يمر بأزمة مالية كبيرة، كما اتهمه بعض المواطنين بالنصب عليهم وسرقة أموالهم فى عدد من البلاغات الصادر بها أحكام قضائية ضده، وتبيّن أن الأب المنتحر خطط لارتكاب الواقعة، وذلك عقب إعطائه موعدًا للدائنين لسداد ديونه، ونفذ مخططه فى ذات اليوم.
واستمعت النيابة لجيران الأسرة القتيلة، الذين أدلوا بأقوالهم خلال التحقيقات، مؤكدين أن رائحة كريهة انبعثت من الفيلا فأبلغوا عنها المباحث، ليكتشفوا الواقعة.
وكشفت التحريات، التى أجراها رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، عن أن الدافع وراء الجريمة تراكم الديون التى تجاوزت المليونى جنيه.
وأضافت: «لجأ الأب (المقاول) إلى استئجار فيلا بمدينة الرحاب، ليكون بعيدًا عن أعين رجال الشرطة، وحتى لا يطارده أصحاب الأموال التى استولى عليها، خاصة بعد تقديم بلاغات ضده بتهمة النصب».

رحاب
رحاب

أهالى المنطقة يرفضون فرضية الانتحار: أحد المعتدين فتح النار على الأسرة كاملة
وأجرت «الدستور» جولة فى الشوارع الخلفية المجاورة للفيلا التى وقعت بها الجريمة، حيث كان الهدوء سائدًا، وهناك فراغ كبير فى المنطقة التى تكاد تخلو إلا من بعض القطط الضالة، وهو ما يعنى صعوبة اكتشاف الجريمة بالفعل.
وأمام الفيلا تتواجد حراسة مشددة تمنع الدخول أو التصوير، فيما قال الأمن: «هناك تعليمات بعدم الدخول، والحادثة سببها الانتحار.. رجل أعمال وصاحب شركة قتل أولاده وزوجته، وبعدها بكام يوم قتل نفسه، وعندما ظهرت الرائحة، أبلغ الجيران عنها».
وقالت صديقة المجنى عليهما «محمد ونورهان»، الطلاب بجامعة المستقبل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها تشك فى أن يكون الأب قتل نفسه وأولاده، مضيفة: «ناس محترمين جدًا، لو كان مديون كان باع كل اللى معاه وسدد ديونه».
وأضافت، وهى يبدو عليها الحزن الشديد: «كان ممكن يهرب أو يأجر شقة صغيرة أو يخرج أولاده من الجامعة، لأن مصاريف الطالب الواحد ١٠٠ ألف جنيه، ولا أصدق رواية أن الوالد انتحر بعدما تخلص من زوجته وأولاده».
وينتقل الحديث إلى صديق المجنى عليه الطالب محمد- رفض نشر اسمه- مؤكدًا أن سر حادث مقتل رجل الأعمال وأولاده وزوجته، فى الكلب «دوبر مان»، الذى اختفى ولا يعرف مصيره، وكان يحرس الفيلا المستأجرة فى البوابة رقم ٦ أمام مسجد الهداية.
وأضاف: «الكلب هو مربط الفرس، لأنه من أقوى أنواع كلاب الحراسة، ولو أى مخلوق غريب فكّر يقرب من البيت المنطقة كلها بتصحى».
وينسج صديق عماد، قصة، يعتقد أنها أقرب إلى الصواب، قائلًا: «جاء أحدهم ليهدد الأب، وحاول محمد الدفاع عن والده بحكم ممارسته الرياضة وقوته الجسمانية، ما أدى إلى أن فتح المعتدى النار على الأسرة كاملة».
واستبعد الطالب، الرواية المتداولة، بأن الأب وراء ارتكاب الجريمة بعد قتله أولاده ثم انتحاره، قائلًا: «ليهم أخ تالت من ذوى الاحتياجات الخاصة، أعتقد إنه كان هيسيبه عايش لأنه مش فاهم حاجة».

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