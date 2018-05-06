تأجيل محاكمة عصابة الأميرية للاتجار في المخدرات لـ٤ أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، دائرة الأميرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود، محاكمة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات إلى جلسة ٤ أغسطس للطلبات والشهود.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية عن أنه في ٣١ مايو ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية، شكَّل المتهمون - "علي. ع. ع. ال" وشهرته "أبورجيلة" عاطل و"حسين. س. م. ح" وشهرته "حسين الأبيض" صاحب مقهي، و"أحمد. ع. ع. ن"، و"أحمد. ال. ع. ال" وشهرته "أحمد البرعي" عاطل، وشقيقه "وليد" تاجر هواتف محمولة، و"شيماء. ع. ر. ع" محامية - تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بأن تولي أولهم قيادته وإدارته، والثاني تخزين المخدرات، بينما الثالث والرابع والخامس، كانت مهمتهم ترويجها على عملائهم من المتعاطين، مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.



وأسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز مخدر "الهيروين والحشيش والترامادول" بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري بندقية آلية وآخرين غير مششخنين "محدثي صوت" محوَّلين، وذخائر تعمل علي هذه الأسلحة.