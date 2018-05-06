رئيس الوزراء يبحث سبل التعاون مع سفير الهند بالقاهرة

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال لقائه «سانجاي باتاتشاريا» سفير الهند بالقاهرة، تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الهندي، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا علي الاستفادة من مقومات وإمكانيات البلدين المتنوعة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لجذب مزيد من الإستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري، بما يصب في صالح الشعبين، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي انضمت إليها الدولتان وتمثلا نافذة لأسواق جديدة تسهم في توفير فرص تصدير إضافية، وتحقيق طفرة في مجال التعاون الاقتصادي.