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تقارير ومتابعات
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:07 ص

« شمس مرعى».. قصة مسلمة محجبة تشارك فى برنامج إسرائيلى

«شمس مرعي أبومخ»
«شمس مرعي أبومخ»
ريم محمود
dostor.org/2159085

فاجأت متنافسة فلسطينية تدعى «شمس مرعي أبومخ» الجميع، حينما تم اختيارها فى الموسم الجديد لبرنامج الواقع المشهور الإسرائيلي، في الأصل هي تعمل معالجة بالفنون، متزوجة ولديها 3 أولاد.

وتهدف مشاركتها فى البرنامج إلى إثبات أن النساء العربيات أصحاب كاريزما ومثقفات، ودائمًا تؤكد أنها لا تمثل كل المسلمين أو المجتمع العربي بأكمله.

وقالت «شمس» إنها تسعى إلى نقل رسالة التعايش، بالإضافة إلى أنها تريد تهميش الآراء الإسرائيلية المسبقة حول النساء العربيات، متابعة: «أتمنى أن نعيش حياة جيدة معا، لأن هذا التعايش قد يكون رائعا، وناجحا في كل العالم».

يذكر أن المسلسل الأول من برنامج الواقع الناجح لهذا الموسم حقق نسب المشاهدة الأعلى، وأثار نقاشا مثيرا للاهتمام في كل بيت في إسرائيل تقريبا، في إطار برنامج "الأخ الأكبر"، وسيقضي المشاركون عدة أسابيع معا وستُوثق خطواتهم كاميرات ومكبّرات صوت مشغّلة في أنحاء البيت، ويتعين على المرشحين العشرة الذين ينحدرون من بيئات مختلفة أن ينعزلوا عن العالم الخارجي ويؤدوا مهام مختلفة ويتعاملوا مع تحديات العيش المشترك.

وستتم إقالة مرشح واحد ومغادرته البرنامج في كل أسبوع، وسيحظى المرشح الفائز بجائزة قيّمة.

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