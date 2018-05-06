تأجيل محاكمة رجل أعمال وزوجته في «توظيف الأموال» لـ3 يوليو

قرّرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد سويلم، صاحب شركة ملابس رياضية وزوجته، في اتهامهما بتوظيف أموال بلغت 2 مليار و250 مليون جنيه، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

كان رجال مباحث الأموال العامة، ألقوا القبض على رجل الأعمال أحمد سويلم، وزوجته بعد تعدد البلاغات التى تتهمهم بالنصب على المواطنين.