بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

افتتح نقيب الصحفين، عبدالمحسن سلامة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي، وتفقدا المنتجات المعروضة في الدور الأول، والتي تكونت من بعض شاشات التلفاز، مكيفات ...