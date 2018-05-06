القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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01:41 م

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01:21 م

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04:47 م

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الأحد 06/مايو/2018 - 05:48 م

بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. ليفربول
dostor.org/2159072

يلعب ليفربول مع تشيلسي، بعد قليل ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، ويقدم «الدستور» بثا حيا ومباشرا للمباراة.

بث مباشر

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