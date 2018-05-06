الشرطة الصربية تمنع مظاهرة خطط لها مجرم الحرب «سيسيلي»

ذكرت قناة «إن1» الإخبارية الصربية أن الشرطة انتشرت لمنع مظاهرة خطط لها مجرم الحرب المتطرف المدان فويسلاف سيسيلي.



وبدأت العملية أمس السبت عندما قامت الشرطة بتطويق قرية هرتكوفتشي على بُعد 70 كيلومترا غرب العاصمة بلجراد، لمنع سيسلي وأنصار الحزب الراديكالي الصربي القومي الذي ينتمي إليه سيسيلي من تنظيم مظاهرة هناك.



وكان سيسيلي 63 عاما، يخطط لمظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية لخطاب تحريضي ضد الكروات ألقاه في السادس من مايو عام 1992 في هرتكوفتشي، ما أدى إلى إدانة محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة له.



وأدى الخطاب إلى ترحيل أكثر من 700 كرواتي من هرتكوفتشي، وما زال حوالي 600 من منازلهم شاغرة.