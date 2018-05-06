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الأحد 06/مايو/2018 - 05:40 م

وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2159057

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الضجة المثارة بشأن نظام التعليم الجديد غير مفهومة؛ لأن ما يحدث، الآن، هو استبدال نظام التعليم المصري بنظام جديد لتدريسه بالمدارس.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أنه لن يتحدث مطلقًا عن اللغة قائلًا: « محدش جاب سيرة اللغة»، مضيفًا أن الأفراد يصدّرون مشاكل دون فهم للمنظومة الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه من خلال هذه المنظومة الجديدة، وفي غضون 3 سنوات لن يكون هناك دروس خصوصية، موضّحًا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه بداية من KG1 2019.

وأفاد الوزير أن عدد المدارس التجريبية في مصر حوالي 850 مدرسة، مضيفًا: أن التركيز في المنظومة علي 86% من المدارس الحكومية بمصر: «ولاّ نسيب المدارس الحكومية تأكل الطين».

شدد الوزير على أن متظاهري الوزارة تم القبض عليهم وهم قرابة 12 شخصًا، وبعد التحقيق معهم فوجئنا بأن 10 أشخاص منهم لم يكن لديهم أبناء من الأساس: «منهم 10 أشخاص مخلفوش أساسًا».

وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»
وزير التعليم:«متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»
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