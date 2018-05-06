إطلاق «أوبر إيتس» في القاهرة بالشراكة مع 100 مطعم

أعلنت شركة أوبر إطلاق تطبيقها لتوصيل الطعام «أوبر إيتس» في محافظة القاهرة، بدءًا من اليوم، لطلب وجبات من المطاعم.



وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، إن التطبيق ينطلق بالشراكة مع 100 فرع لمطاعم محلية وعالمية حول القاهرة حتى الآن، لطلب الوجبات طوال أيام الأسبوع وبمتوسط مدة توصيل 40 دقيقة.



وأضافت أن تطبيق «أوبر إيتس» يعتمد على نفس التقنية العالمية الموثوق بها التي تمكّن الركاب من التنقل بسهولة بين وجهاتهم المطلوبة عند استعمالهم تطبيق أوبر.



وأوضحت الشركة في بيانها، أن «أوبر إيتس» يتيح للمستخدمين حول العالم طلب الطعام من أكثر من 80 ألف مطعم في أكثر من 200 مدينة.



من ناحيته، أشار المدير العام لتطبيق أوبر إيتس في أوروبا والشرق الأوسط، وإفريقيا، إلى أنه مع إطلاق التطبيق في مصر، تنضم القاهرة لمئات المدن الأخرى حول العالم التي تتمتع بخدمات أوبر إيتس كطريقة جديدة لتوصيل الطعام بسرعة.



وتابع رودريجو أريفالو، أن الشركة أحدثت ثورة فى عالم النقل، الآن تحدث ثورة أخرى في عالم الطعام، لافتًا إلى أن تطبيق «أوبر إيتس» بمصر تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال والسكان المحليين، حيث إنه سيعمل لأول مرة باللغة العربية.