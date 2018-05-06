نجاة وزير الداخلية الباكستانى من محاولة اغتيال

نجا وزير الداخلية الباكستانى من محاولة اغتيال اليوم، خلال اجتماع فى مدينة ناروال شرق البلاد، وفقًا لمسئولين.



وقال عمران كيشوار، قائد شرطة ناروال: «أصيب وزير الداخلية إحسان إقبال بطلق ناري خلال اجتماع»،

وتشير التقارير الأولية إلى أن هناك مطلق نار واحدًا فقط، وقال قائد الشرطة نفس الشىء.



ونقلت قناة «جيو تي.في» عن نجل الوزير إقبال قوله: «تعرض والدى لإصابة بطلق ناري والحمد لله على خروجه من دائرة الخطر».



وقال إن والده تلقى رعاية في مستشفى مقاطعة ناروال، وسيتم نقله إلى لاهور، عاصمة إقليم بنجاب، لتلقى مزيد من العلاج الطبي.



وندد رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى، بالهجوم، ودعا قائد شرطة الإقليم إلى إعداد تقرير فورى عن الحادث، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.



وقالت حكومة بنجاب عبر موقع «تويتر»: تم القبض على أحد مطلقى النار وجارٍ التحقيق معه من قبل الشرطة.