«خالد».. كلهم كذبوا وصدقت أنت

منذ إشراقة ثورة ١٩٥٢ التى لعب خالد محيى الدين دورًا أساسيًا فى الإعداد لها وفى تنفيذ استيلاء الثوار على السلطة، اكتسب خالد محيى الدين لقب فارس الديمقراطية، فخالد كان من أوائل المؤسسين لتنظيم الضباط الأحرار، وكان واحدًا من ثمانية تولوا قيادته ممثلًا لسلاح الفرسان، وهو الاسم الذى كان يُطلق على سلاح المدرعات والدبابات. وليلة ٢٣ يوليو ترك طفلته المريضة مرضًا خطيرًا، انتهى بشلل أطفال، ليتمركز بقواته فى ميدان روكسى، النقطة الحاكمة المؤدية إلى مقر هيئة أركان حرب الجيش، ومن هناك أمكنه اصطياد أغلب أعضاء هيئة الأركان ليقبض عليهم ويسوقهم إلى السجن الحربى. ومنذ أولى جلسات مجلس قيادة الثورة، كان خالد محيى الدين متميزًا فى الدفاع عن الديمقراطية وحقوق العمال والفلاحين.

وعندما كان متغيبًا عن إحدى جلسات المجلس، أمر محمد نجيب بتنفيذ حكم الإعدام فى العاملين خميس والبقرى اللذين حوكما بتهمة التظاهر، فأسرع خالد بتقديم استقالته من المجلس، مؤكدًا «ليس هذا ما اتفقنا عليه، ولا ما صنعنا الثورة من أجله، ولن أسمح لنفسى أن يقتل عامل متظاهر باسمى».



واستدعى جمال عبدالناصر مجلس الثورة، ورُفضت الاستقالة، واتخذ قرارًا بألا يُعدم أى شخص معارض إلا بموافقة جماعية من كل أعضاء المجلس. المثير للدهشة أن خالد هو الذى أنقذ إبراهيم باشا عبدالهادى، رئيس الوزراء الذى اغتيل فى عهده حسن البنا، من الإعدام، رافضًا مبدأ إعدام أى خصم سياسى.



وفى بدايات عام ١٩٥٤، طالب خالد وأغلب ضباط سلاح الفرسان بالديمقراطية وإجراء انتخابات حرة، وتسليم السلطة للفائز فى الانتخابات والعودة للثكنات. وكانت ما أسمى «هبّة مارس». وبعدها كتب خالد فى مذكراته (والآن أتكلم) بعد أيام من اجتماع الصالون الأخضر (وهو أحد صالونات دار المدرعات) الذى احتشد فيه كل ضباط سلاح الفرسان تقريبًا مطالبين بذلك، أدركت أن الشعارات الجميلة إذا أطلقت دون تروٍ يمكنها أن تتحول إلى كارثة، فقد كان المرجح هو فوز حزب الوفد وانتهاء الثورة.



ونبدأ من البداية: وُلد خالد محيى الدين فى ١٨ أغسطس ١٩٢٢ وهى مصادفة مثيرة للدهشة، فهو ذات يوم إعلان تأسيس الحزب الاشتراكى المصرى، الذى أصبح فيما بعد الحزب الشيوعى المصرى. ولأن الأسرة كانت تعيش فى كفر شكر، حيث لا مدارس فى ذلك الوقت، فقد أرسلته الأسرة ليعيش مع جده لأمه الشيخ خالد عاشق أفندى، وهنا تبدأ قصة خالد محيى الدين الحقيقية.. فالشيخ خالد الذى سمى خالد محيى الدين باسمه، هو شيخ تكية النقشبندية بالحلمية فى القاهرة. وفى التكية، عاش خالد فى كنف جده، وهناك رأى وتعلم كيف أن شيوخ النقشبندية يَهِبون وقتهم، بل كل حياتهم، لخدمة الوافدين إليهم مجانًا. ولقّنه جده خالد عاشق أفندى، أن العبادة الحقيقية هى أن يتفانى فى خدمة ومحبة خلق الله. وهكذا ظل خالد محيى الدين متفانيًا فى خدمة الوطن والشعب كامتداد لعبادة الله. ويمكن القول إن هذا هو الملمح الأساسى الذى كوّن على الدوام تصرفات ومواقف خالد محيى الدين.



انتسب خالد محيى الدين إلى الكلية الحربية ودرس فى كلية التجارة، وتخرج فيها، لينضم إلى سلاح الفرسان.

ونمضى سريعًا عبر مراحل أساسية من حياته..

_ بعد ابتعاد خالد محيى الدين عن الإخوان، انضم وعن طريق زميله فى سلاح الفرسان عثمان فوزى إلى تنظيم ايسكرا (شرارة) الذى اتحد بعد ذلك مع تنظيم الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح. م) ليكوّنا الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو).

_ لكن خالد ما لبث أن تباعد تنظيميًا وإن ظل متمسكًا بما تلقّنه من أفكار ماركسية، ويفسر تباعده فى مذكراته بأنه مع جمال عبدالناصر وثروت عكاشة وعبدالحكيم عامر، كانوا يتدارسون أوضاع مصر ودورهم إزاءها، ولم يشأ أن يربك هذا التوجه الجديد بارتباطه التنظيمى الذى شكّل عليه عبئًا نفسيًا لعدم رضائه عن أساليب وتصرفات أعضاء وعضوات إيسكرا.

_ وبعد مأساة الجيش المصرى خلال حرب فلسطين، وقضية الأسلحة الفاسدة وعجز القيادة السياسية والعسكرية، كانت الاجتماعات الجدية لتأسيس تنظيم الضباط الأحرار.

_ ثم كان التحرك فى ليلة ٢٣ يوليو.. وما كان بعدها من أحداث.

_ وأعطاه عبدالناصر فرصة إصدار جريدة المساء كجريدة ذات توجه يسارى. وضم خالد محيى الدين إليها عديدًا من اليساريين منهم عبدالعظيم أنيس، سعد التائه، وشهدى عطية الذى كان يكتب باسم (أحمد نصر).

_ وكانت خلافات كبيرة مع عبدالناصر بسبب الخلاف حول الموقف من ثورة العراق. واستقال خالد محيى الدين.

_ ثم ومرة أخرى عاد الصفاء بينهما، فعيّن خالد رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم (وكانت أكبر مؤسسة صحفية فى الشرق الأوسط) وأتى خالد إلى الدار بعدد من الصحفيين اليساريين وكنت أنا من بينهم وكنت خارجًا لتوى من السجن، بعد فترة امتدت لسنوات طويلة، وبعد عدة أسابيع أصبحت مديرًا لمكتبه ولم أزل حتى الآن تلميذًا له.

_ ولأن خالد قد عيّن أيضًا أمينًا للصحافة فى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى كانت هناك صراعات عديدة مع محمد حسنين هيكل انتهت بأن قدم خالد استقالته. وبعدها بقليل طرد هيكل من أتى بهم خالد وأنا منهم.

_ بتكليف من عبدالناصر، أعاد خالد محيى الدين تأسيس المجلس المصرى للسلام. ولعب المجلس المصرى دورًا مهمًا فى حركة السلام العالمية، سواء فى التضامن مع شعب فيتنام، أو فى مواجهة التهديد النووى أو دفاعًا عن شعب فلسطين.. وأصبح خالد محيى الدين نائبًا لرئيس المجلس العالمى للسلام.

_ وعند تشكيل المنابر فى الاتحاد الاشتراكى كُلِّف خالد بتشكيل منبر اليسار الذى أصبح فيما بعد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (١٩٧٦).

_ وأصبح خالد رئيسًا للحزب الذى ما لبث أن تعرّض للعصف فى أحداث يناير ١٩٧٧، حيث قبض على أكثر من ألفى عضو وتعرض الحزب لحملة إعلامية ضارية لاتهامه بأنه خلف هذه الأحداث.

_ كانت خلافات عديدة مع السادات من أهمها معارضة زيارة السادات للقدس. وقد ألح عليه السادات أن يصطحبه معه فى الزيارة ولكنه رفض بشدة، وعندما نجح يوسف والى فى إقناع أحد أعضاء مجلس الأمة من حزب التجمع بالسفر مع السادات، أسرع خالد بإصدار قرار بفصله وتوزيع قرار الفصل على وكالات الأنباء، ليتلقى السادات النبأ وهو فى الطائرة إلى القدس، بما اعتبره تحديًا شديدًا. وزادت العلاقات تعقيدًا بعد كامب ديفيد.

_ واستمر خالد محيى الدين رئيسًا للحزب حتى تعديل لائحة الحزب، بحيث يمتنع على أى مسئول أن يبقى فى موقعه أكثر من دورتين.. وبعد انتهاء دورته الثانية جلست معه وألححت عليه أن نعيد تعديل المادة التى تقرر ذلك كى يبقى رئيسًا مقبولًا من إجماع الحزب. ظل خالد محيى الدين صامتًا ثم قال لى «هل نسيت أننى تنازلت عن سلطة السيادة فى مجلس الثورة من أجل الديمقراطية؟» ثم قال «لن أقبل إهدار الديمقراطية فى الحزب. وكانت نوبات بكاء رفض من جانب أعضاء المؤتمر السبعمائة لكنه صمم.