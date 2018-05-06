القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 05:27 م

نائب مدير صندوق النقد يشيد بنجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي

ديفيد ليبتون
ديفيد ليبتون
هيام النحاس
dostor.org/2159038

أشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2018.

أكد ليبتون خلال لقائه رئيس الوزراء، على هامش مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة، وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.

وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وأدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 4 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 6 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

البرلمان يقر وضع علامة إيضاحية على مراكب "أوبر وكريم"

إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم بالأسلحة النارية

رئيس الوزراء يكشف عن ارتفاع مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى

بدء اجتماع "دفاع البرلمان" لمناقشة موازنة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

ألبومات الصور

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

عبدالمحسن سلامة يستقبل وزير الإنتاج الحربي بـ"الصحفيين"

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

الأكثر قراءة

بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

كشكول

بالصور.. آداب الإسكندرية تنظم سوق خيرى للطلاب والعاملين

الأزهر ينظم ورشة عمل حول الشباب والمؤسسات الدينية ..الثلاثاء

بالصور.. عامر يشهد ختام الأنشطة الطلابية لكلية التربية الرياضية بالأزهر

جامعة الإسكندرية: دعم كامل للطلاب المبتكرين الذين رفعوا اسم مصر

"فحص قطاعات الأنسجة" ورشة عمل بجامعة قناة السويس.. 15 مايو

الأمصار

وزير الاقتصاد الفرنسي: استمرار «إير فرانس» معرض للخطر

نجل السبسي: المسار الديمقراطي التونسي في خطر

في لقاء برشلونة وريال مدريد.. من يفوز بالكلاسيكو 138؟

العراق.. استدعاء نائب بالمجلس الأعلى بتهمة إهانة القضاء

أفغانستان.. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمسجد شرق البلاد

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads