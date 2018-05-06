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الأحد 06/مايو/2018 - 05:21 م

«تعليم النواب»: منظومة التعليم الجديدة تحتاج لحوار مجتمعي

جمال شيحة
جمال شيحة
أ ش أ
dostor.org/2159033

أكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور جمال شيحة، أن منظومة التعليم الجديدة تحتاج لتوافق مجتمعي وإعداد جيد، لأنها غير قابلة للفشل.

أضاف شيحة، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم، الأحد، بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي،
أن اللجنة تحرص على نجاح منظومة التعليم، لكن هذا النجاح يحتاج إلي توفير العديد من العناصر ومنها تطوير وتأهيل المعلم، وعمل حوار مجتمعي يصل للأسر المصرية، وتحقيق تعاون فعلي بين الوزير ولجنة التعليم بمجلس النواب.

وتابع: يجب أن يكون للجنة دور حقيقي في التسويق لمنظومة التعليم مجتمعيًا، والبرلمان يحتاج للوقت الكافي لدراسة منظومة التعليم الجديدة، مؤكدًا أن البدء في تطبيق المنظومة قبلً الدراسة الجيدة يعد مخاطرة.

وقال: إن مشروعا بهذه الضخامة يحتاج للكثير من الاستعدادات اللوجستية ولتدريب حقيقي للمعلمين.

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