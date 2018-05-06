المالكي: العراقيون نجحوا في إفشال مخططات الأعداء لتقسيم البلاد

أكد نائب الرئيس العراقي، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن أبناء الشعب العراقي نجحوا في إفشال كل مخططات الأعداء الرامية لتقسيم البلاد وتدميرها، مشددًا على أن الشعب العراقي بصموده وتضامنه تمكّن من إحباط كل المشاريع المعادية التي تهدف إلى إسقاط العملية السياسية، وتجربة العراق الديمقراطية.



وقال المالكي، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن حكومة الأغلبية السياسية المقبلة، ستقود ثورة الإعمار والبناء والقضاء على ظاهرة البطالة، مضيفًا: «نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تكون من سماتها تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب».



وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون نجح، خلال السنوات الماضية، بتحقيق الكثير من التقدم في مجال رفع مستوى الخدمات، ودعم قطاعات التعليم والصناعة والزراعة، لكنها توقفت، واليوم نسعى لإعادة كل تلك المبادرات الخدمية عبر أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة قوية منسجمة قادرة على النهوض ببرنامجها».



ودعا المالكي إلى«المشاركة الفاعلة في الانتخابات، واختيار الأكفاء والقادرين على تحمل المسئولية»، مؤكدا أن العراق يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كثيرة، وعلى العراقيين التكاتف لتجاوزها.