وزيرة التخطيط: رؤية «مصر 2030» تحقق نموًا مستدامًا

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن رؤية «مصر 2030» تشمل الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن هدفها تحقيق نمو متزايد مستدام؛ ما يمكن الدولة من توفير فرص العمل اللائقة.



وأضافت خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي عُقد اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع دائمًا ما يتحقق من الاستراتيجية، موضحة أن الرؤية التي من المفترض أن تتحقق بحلول العام 2030 تحتوي على خطط سنوية وخطط متوسطة المدى، وهذه الخطط متوسطة المدى تتمتع بالمرونة بحيث تتضمن المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي.



وعن دور الحكومة في الوصول لرؤية "مصر 2030"، قالت السعيد إن الحكومة تقوم بدور المنسق، ووزارة التخطيط تقوم بدورها في توفيق الخطط فيما يتصل بالرؤية الاستراتيجية.



وحول دور القطاع الخاص في إعداد الاستراتيجية الوطنية، قالت السعيد إنه كان شريكًا أساسيًا في إعداد الاستراتيجية طويلة الأمد، بالإضافة إلى المشاركة في الحوارات المجتمعية التي تجرى بشكل متكرر.



وأضافت أن القطاع الخاص شريك أساسي في توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعرضت لحالة شبه توقف في الأعوام من 2011 حتى 2014 لعدة أساب، منها توقف الاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما سعت وتسعى الحكومة لتفعيله بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.