القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

اقتصاد
الأحد 06/مايو/2018 - 05:16 م

وزيرة التخطيط: رؤية «مصر 2030» تحقق نموًا مستدامًا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أ ش أ
dostor.org/2159025

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن رؤية «مصر 2030» تشمل الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن هدفها تحقيق نمو متزايد مستدام؛ ما يمكن الدولة من توفير فرص العمل اللائقة.

وأضافت خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي عُقد اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع دائمًا ما يتحقق من الاستراتيجية، موضحة أن الرؤية التي من المفترض أن تتحقق بحلول العام 2030 تحتوي على خطط سنوية وخطط متوسطة المدى، وهذه الخطط متوسطة المدى تتمتع بالمرونة بحيث تتضمن المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي.

وعن دور الحكومة في الوصول لرؤية "مصر 2030"، قالت السعيد إن الحكومة تقوم بدور المنسق، ووزارة التخطيط تقوم بدورها في توفيق الخطط فيما يتصل بالرؤية الاستراتيجية.

وحول دور القطاع الخاص في إعداد الاستراتيجية الوطنية، قالت السعيد إنه كان شريكًا أساسيًا في إعداد الاستراتيجية طويلة الأمد، بالإضافة إلى المشاركة في الحوارات المجتمعية التي تجرى بشكل متكرر.

وأضافت أن القطاع الخاص شريك أساسي في توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعرضت لحالة شبه توقف في الأعوام من 2011 حتى 2014 لعدة أساب، منها توقف الاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما سعت وتسعى الحكومة لتفعيله بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

البرلمان يقر وضع علامة إيضاحية على مراكب "أوبر وكريم"

إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم بالأسلحة النارية

رئيس الوزراء يكشف عن ارتفاع مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى

بدء اجتماع "دفاع البرلمان" لمناقشة موازنة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

ألبومات الصور

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

العصار للصحفيين: "الأسعار مخفضة واللي مش مصدق يشوف بره"

عبدالمحسن سلامة يستقبل وزير الإنتاج الحربي بـ"الصحفيين"

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر.. ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

"مفاجأة" تبعد شبهة الانتحار عن قاتل أسرته بالرحاب

كشكول

بالصور.. آداب الإسكندرية تنظم سوق خيرى للطلاب والعاملين

الأزهر ينظم ورشة عمل حول الشباب والمؤسسات الدينية ..الثلاثاء

بالصور.. عامر يشهد ختام الأنشطة الطلابية لكلية التربية الرياضية بالأزهر

جامعة الإسكندرية: دعم كامل للطلاب المبتكرين الذين رفعوا اسم مصر

"فحص قطاعات الأنسجة" ورشة عمل بجامعة قناة السويس.. 15 مايو

الأمصار

وزير الاقتصاد الفرنسي: استمرار «إير فرانس» معرض للخطر

نجل السبسي: المسار الديمقراطي التونسي في خطر

في لقاء برشلونة وريال مدريد.. من يفوز بالكلاسيكو 138؟

العراق.. استدعاء نائب بالمجلس الأعلى بتهمة إهانة القضاء

أفغانستان.. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمسجد شرق البلاد

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

"السير" فيرجوسون في العناية المركزة.. وإنجلترا في "صدمة"

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads