القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
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11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

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07:03 م

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"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
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حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
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10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

الكابتن
الأحد 06/مايو/2018 - 05:15 م

رسميًا.. شقيق لاعب الزمالك في القلعة الحمراء خلال 24 ساعة

رسميًا.. شقيق لاعب
dostor.org/2159024

علم «الكابتن» من مصادره داخل النادى الأهلى أن مجلس إدارة النادى قطع شوطًا كبيرًا في التفاوض مع نادى الداخلية حول ضم مدافع الفريق أحمد علاء .

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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