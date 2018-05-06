رسميًا.. شقيق لاعب الزمالك في القلعة الحمراء خلال 24 ساعة
وجهت مديرية تموين مطروح، اليوم الأحد، حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة على أسواق ومحال مدينة مطروح أسفرت عن ضبط 14 مخالفة تموينية. وصرح المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين ...
افتتح نقيب الصحفين، عبدالمحسن سلامة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي، وتفقدا المنتجات المعروضة في الدور الأول، والتي تكونت من بعض شاشات التلفاز، مكيفات ...
استقبل منذ قليل، نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، في مكتبه بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين. يزور "العصار" نقابة الصحفيين، لافتتاح معرض سلع ومنتجات شركات ...