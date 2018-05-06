بروتوكول تعاون بين الطيران المصري والأوغندي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن المهندس شريف فتحي، وزير الطيران، سيتلقتى غدًا، وزيرة النقل الأوغندية التى وصلت القاهرة صباح اليوم؛ لبحث التعاون في شتى قطاع الطيران المدني.



أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه من المقرّر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الطيران المدني المصري والنقل الأوغندي فى مجال الصيانة والتدريب والمراقبة الجوية وتدريب الدارسيين الأوغنديين في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، التابعة لوزارة الطيران المدني.



كان شريف فتحى شهد العديد من توقيع بروتوكلات التعاون مع العديد من الدول الأفريقية خلال الفترة القليلة الماضية؛ نظرًا لكفاءة منظومة الطيران المدنى المصرى التى تتمع بسمعة طيبة للغاية داخل القارة السمراء والمنطقة العربية والشرق الأوسط وحرص العديد من الدول على تبادل الخبرات مع شركاتها وقطاعاتها المختلفة، وذلك في ظل التقارب المصرى الأفريقى فى الآونة الأخيرة والانفتاح على القارة السمراء في جميع المجالات والتخصصات.