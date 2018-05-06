الثلاثاء.. الجامعة الأمريكية تستضيف «القاهرة الدولي للإعلام»

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر القاهرة للإعلام، بالتعاون مع جامعة أوسلو ميتروبوليتن بالنرويج والبرنامج المصري لتطوير الإعلام ومنتدى المحررين المصريين.



يركز المؤتمر الذي يقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في القاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير، على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تقوم به كليات وأقسام الإعلام فـي الجامعات في تشكيل مستقبل الإعلام.



ويشمل المؤتمر نقاشات حول التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية في العصر الرقمي، والطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات الأكاديمية المساهمة في غرف صناعة الأخبار وكيفية التعاون معها، وكيف ترك العصر الرقمي أثرا على أسلوب تقديم المحتوى ومستقبل الصحافة الأدبية.



وتشمل قائمة المتحدثين لفيفا من الأكاديميين والصحفيين والمهنيين من مصر والمنطقة العربية وأوروبا، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة البلمند في لبنان، المدرسة العليا للصحافة بالجزائر، جامعة أوسلو ميتروبوليتان، وBBC عربي، تليفزيون لبنان، صحيفة المصري اليوم، مؤسسة "أونا" للإعلام وصحيفة أفتنبوسنت النرويجية.