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الأحد 06/مايو/2018 - 05:09 م

رفض تظلم النساجون الشرقيون الخاص بأسهم الخزينة

النساجون الشرقيون
النساجون الشرقيون
الدستور
dostor.org/2159014

رفضت لجنة التظلمات بالإدارة العامة في هيئة الرقابة المالية، تظلم النساجون الشرقيون للسجاد الخاص بالتضرر من قرار أسهم الخزينة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه تم رفض التظلم شكلًا لتقديمه بعد الميعاد.

وبحسب البيان يرجع التظلم على القرار الصادر في 26 يوليو 2016 بخصوص شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية "أسهم خزينة".

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 450 مليون جنيه، موزعًا على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 741.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 528.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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