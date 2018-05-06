«الإسكندرية لتداول الحاويات» تنتظر تعديل الخطة الاستثمارية

قالت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 23 مايو 2018، ستنظر في تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019.



وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن الجمعية ستنظر أيضًا في توزيع فائض السيولة النقدية بالشركة خصمًا من حسابي الأرباح المرحلة الظاهرة في 30 يونيو 2017، وجزء من الاحتياطي النظامي.



وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، تناقش بيع ونش الرصيف رقم 1070 بمحطة حاويات الإسكندرية.



وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، والموازنة الاستثمارية بقيمة 88.2 مليون جنيه.