عنف ضد المصلين وإحراق شجرة الحياة في نيكاراجوا

انضم عشرات من النيكاراجويين، في ماناجوا العاصمة، لحضور يوم الصلاة الذي تم الترويج له على المستوى الوطني لرفض استخدام العنف والمطالبة بالمزيد من الحب، في وقت تشهد فيه البلاد عددا من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.



وبالرغم من الهدوء النسبي الذى خيّم على المشهد السياسيى، إلاّ أن السلطات ووسائل الإعلام في نيكاراجوا أعلنت، في اليوم نفسه، أن عدة جماعات تخريبية قامت بأعمال عنف ضد المواطنين أثناء الصلاة، وأحرقت شجرة الحياة، وكنتيجة لأفعال جماعات التخريب هذه، عانت 3 أحياء في ماناجوا من انقطاع المياه والكهرباء.



وكررت حكومة أورتيجا، في مناسبات عديدة، استعدادها لإنشاء طاولة حوار لإخراج نيكاراجوا من أزمتها السياسية والاجتماعية الراهنة، لكن من غير المعروف متى ستبدأ المحادثات.



يشار إلى أن نيكاراجوا شهدت لحظات متوترة منذ أبريل الماضي، بسبب الإصلاح المثير للجدل في المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS) المزمع صدوره في 16 أبريل، الذي يهدف لزيادة مساهمة الشركات والعمال مع خفض المعاشات بنسبة 5%.