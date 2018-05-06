مرتضي: «كاسونجو هيروح الدير لعلاجه من السحر»

قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، إنه سيعرض اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم وهدّاف الفريق على أحد الأديرة؛ نظرًا لما يتعرّض له خلال الآونة الأخيرة.



وأضاف مرتضى، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، أنه فوجئ باللاعب خلال لقاء الإنتاج الحربي تنتابه حالات تشنج وعصبية، وخرج من الملعب دون أن يلمسه أحد، متوقعًا أن يكون اللاعب مسّه سحر، الأمر الذي جعله يقرر عرضه على أحد الأديره لعلاجه.



وشدد رئيس نادي الزمالك قائلًا: «لو كان اللاعب مسلم كنّا عالجناه بالقرآن، لكن لأنه مسيحي الديانة هنوديه الدير لعلاجه مما هو فيه»، مؤكدًا أنه يؤمن بالسحر؛ لأنه مذكور في القرآن الكريم.